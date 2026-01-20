Vino a San Juan de vacaciones y sufrió una estafa virtual por $900.000

Un sanjuanino llegó a la provincia para visitar a su hermano y disfrutar de unos días de descanso, pero terminó siendo víctima de una estafa virtual. Delincuentes le robaron las claves de su cuenta bancaria, gestionaron un préstamo a su nombre por 900.000 pesos y transfirieron el dinero a una cuenta desconocida.

El damnificado fue identificado como Gabriel Costela , de 52 años, con domicilio en la provincia de Buenos Aires, quien se encontraba de visita en Rawson, confirmaron fuentes del caso a TIEMPO DE SAN JUAN. La denuncia fue radicada en la Comisaría 6ª, aunque por la modalidad delictiva el sumario será remitido a la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Según el relato de la víctima, durante el fin de semana recibió un llamado telefónico en el que le ofrecieron una tarjeta de crédito del Banco Francés y le solicitaron datos personales. Tras esa comunicación, Costela ingresó a su cuenta de home banking y advirtió movimientos que él no había realizado.

Posteriormente constató que personas desconocidas habían solicitado un préstamo a su nombre por 900.000 pesos, monto que fue transferido de inmediato a la cuenta de un tercero, señalaron los investigadores.

El hombre bloqueó su cuenta bancaria y ahora los pesquisas intentan rastrear al titular de la cuenta receptora del dinero para avanzar con la investigación.