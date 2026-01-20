Vino a San Juan de vacaciones y sufrió una estafa virtual por $900.000

Un sanjuanino llegó a la provincia para visitar a su hermano y disfrutar de unos días de descanso, pero terminó siendo víctima de una estafa virtual. Delincuentes le robaron las claves de su cuenta bancaria, gestionaron un préstamo a su nombre por 900.000 pesos y transfirieron el dinero a una cuenta desconocida.
El damnificado fue identificado como Gabriel Costela, de 52 años, con domicilio en la provincia de Buenos Aires, quien se encontraba de visita en Rawson, confirmaron fuentes del caso a TIEMPO DE SAN JUAN. La denuncia fue radicada en la Comisaría 6ª, aunque por la modalidad delictiva el sumario será remitido a la UFI Delitos Informáticos y Estafas.
Según el relato de la víctima, durante el fin de semana recibió un llamado telefónico en el que le ofrecieron una tarjeta de crédito del Banco Francés y le solicitaron datos personales. Tras esa comunicación, Costela ingresó a su cuenta de home banking y advirtió movimientos que él no había realizado.
Posteriormente constató que personas desconocidas habían solicitado un préstamo a su nombre por 900.000 pesos, monto que fue transferido de inmediato a la cuenta de un tercero, señalaron los investigadores.
El hombre bloqueó su cuenta bancaria y ahora los pesquisas intentan rastrear al titular de la cuenta receptora del dinero para avanzar con la investigación.