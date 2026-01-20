martes 20 de enero 2026

Atraco callejero

Otro chofer de moto DiDi fue a Rawson a buscar un pasaje, pero terminó asaltado y a pie

El hecho ocurrió el lunes por la tarde frente al Parque Municipal de Rawson. Se trató de una emboscada y, además de sus pertenencias, los delincuentes le robaron la moto.

Por Walter Vilca
Pese a que la semana pasada detuvieron a presuntos integrantes de la banda que asaltaba a choferes de aplicaciones en la zona de Concepción, los ataques contra estos conductores continúan en el sur del Gran San Juan. Este lunes, un hombre que trabajaba como chofer de moto fue a buscar un pasaje frente al Parque Municipal de Rawson y terminó siendo asaltado. Le quitaron todas sus pertenencias y lo dejaron a pie.

Los casos anteriores se habían producido en el interior del barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, pero esta vez la modalidad delictiva se trasladó a Rawson. El hecho ocurrió el lunes 19 de enero, alrededor de las 19, en el transitado cruce de Boulevard Sarmiento y Lemos, según indicaron fuentes policiales.

Mauro Disciascio, chofer de moto DiDi, había aceptado minutos antes un viaje con punto de encuentro en ese lugar. Al llegar, fue interceptado por dos jóvenes que se le acercaron y le apoyaron un cuchillo en el pecho, mientras le advertían que se trataba de un asalto, relataron los voceros.

Los ladrones le sustrajeron la billetera con documentación y dinero, el celular y lo obligaron a descender de su moto Motomel de 150cc. No resultó herido, pero los asaltantes escaparon a bordo del rodado en dirección al barrio La Estación.

En el caso intervienen efectivos de la Brigada de Investigaciones Sur y el fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.

