La voz de la juventud sanjuanina: qué opinan sobre el conflicto político en Venezuela

Con Tiempo de San Juan salimos a ver qué opinan los jóvenes sobre la crisis política en Venezuela. Las sanciones económicas, los debates sobre el sistema político venezolano y los intereses estratégicos, como el petróleo, mantienen el conflicto en un punto delicado, con efectos que trascienden a los propios países involucrados.

La mirada sobre el tratado con Europa Lo que San Juan gana, y lo que arriesga, con el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur

El debate está abierto y a nosotros nos interesó saber cuál es la postura de los sanjuaninos y sanjuaninas más jóvenes. Muchos perciben que, detrás de los discursos políticos, hay intereses económicos y estratégicos que condicionan las decisiones internacionales. Mirá lo que respondieron sobre el tema que tiene en vilo a todo el mundo: