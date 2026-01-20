Los secretos del Barrio Inglés, un atractivo imperdible a 20 minutos de La Serena

A solo 20 minutos de La Serena , el Barrio Inglés de Coquimbo se erige como un enclave donde la historia no solo se observa, sino que se vive. Fachadas de colores pastel, edificios centenarios y relatos envueltos en misterio convierten a este sector patrimonial en un viaje al pasado portuario de la ciudad.

Tiempo en Chile Los números que buscan llevar tranquilidad a los sanjuaninos que viajan a La Serena

Tiempo en Chile Karaoke, paseos con estilo y un mundo de gente, el color de la noche en La Serena

Quien guía a los visitantes por este recorrido es Charles Henríquez , Difusor Patrimonial y representante de la Oficina de Patrimonio del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Coquimbo. El funcionario, un colorido personaje de la ciudad costera, se reunió con el equipo de Tiempo de San Juan y realizó sus habituales paseos cargados de relatos, leyendas y misterios.

2

Caracterizado como un caballero inglés de comienzos del siglo XX, incluso caracterizado como un caballo inglés para captar la atención de los turistas, Henríquez revive la época en que los británicos desembarcaron en el puerto y dejaron una huella imborrable en la arquitectura y la identidad local.

e0e57e34-42f8-4416-a96a-7eb414b784df

“El objetivo fue rescatar el patrimonio arquitectónico del Barrio Inglés y por eso se cuidaron las fachadas, reemplazando los materiales primordiales por una construcción antisísmica”, explica, mientras señala las edificaciones que rodean la plaza principal, núcleo del sector histórico.

Uno de los inmuebles más emblemáticos es el actual Centro Cultural Palace, ubicado en una de las esquinas frente a la plaza. “Allí existió una mansión que, tras el incendio de un hotel de enfrente, se convierte en un segundo hotel, muy cercano al puerto de Coquimbo y que recibía a los ingleses que llegaban al sitio de lujo, en 1917”, relata Henríquez, evocando una época de esplendor ligada al comercio marítimo.

887276cf-f949-4172-be1e-e93281c231f5

En el centro de la plaza, una escultura de un automóvil sorprende a los visitantes y conecta al barrio con los grandes cambios de la modernidad. “La escultura del automóvil representa la segunda revolución industrial que también llegó a Coquimbo de la mano de los extranjeros: el auto Ford, el telégrafo, el tren y otros inventos que forjaron el crecimiento de la ciudad, avances tecnológicos de los siglos XIX y XX”, explica el difusor patrimonial.

Otro edificio que capta la atención es el antiguo Banco Anglo Sudamericano, reconocible por su distintiva fachada celeste. “Representa una de las inversiones que se dieron gracias a la explotación de la minería. El color de los edificios corresponde al gusto de los ingleses por los colores pasteles”, detalla Henríquez, subrayando cómo la estética también formaba parte de la identidad cultural importada.

0752694f-4ce0-42a1-afff-aaf59842b4b9

Pero no todo en el Barrio Inglés es arquitectura y progreso. Entre sus relatos más intrigantes se encuentra la leyenda del caballero millonario, una historia que aún despierta curiosidad. “En la época de 1925 sucedió su llegada. No recuerdan su cara ni su nombre, pero sí lo que hizo en sus cinco días de estadía en la ciudad”, cuenta Henríquez. Según las crónicas, el hombre arribó con un maletín grande y pesado y, días después, salió a un balcón para comenzar a regalar billetes a la gente.

“Nadie sabía lo que tenía hasta ese momento. Se dice que se sorprendió negativamente por las diferencias de clases y la pobreza que existía, y decidió equiparar algo con su fortuna”, añade. Tras aquel acto inesperado, el misterioso personaje partió en tren hacia otra ciudad sin dejar rastro. “Se especula que quiso gastar su dinero en una buena causa”, concluye.

dee3f103-b584-4268-b9dd-1626b43fd2fb

Mirá el video