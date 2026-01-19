lunes 19 de enero 2026

En las redes

En modo "Reclutas", infantes del RIM 22 salieron por las calles de San Juan y se hicieron virales: mirá el video

Un grupo de infantes del Regimiento de Infantería de Montaña 22 fue filmado mientras marchaba y cantaba por las calles de San Juan. El video se viralizó en TikTok, superó los 8 mil “me gusta” y generó cientos de comentarios cargados de orgullo y emoción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las calles de San Juan se transformaron por unos minutos en un escenario poco habitual y cargado de identidad militar. Un grupo numeroso de infantes del Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22) fue registrado mientras marchaba y cantaba a viva voz, como los famosos “reclutas” del Show de Videomatch.

El video fue subido a TikTok por el usuario juan.frias980 y rápidamente se volvió viral. En pocas horas superó los 8 mil “me gusta” y cosechó cientos de comentarios, muchos de ellos cargados de emoción, orgullo y recuerdos familiares ligados a la vida militar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2013342178806768095&partner=&hide_thread=false

“Mi abuelo se retiró ahí, qué orgullo me da ver esto. Viva la Patria”, escribió un usuario, mientras que otro expresó: “Felicidades a mi Ejército de San Juan, RIM 22”. Los mensajes se multiplicaron celebrando la disciplina, el espíritu de cuerpo y el simbolismo del momento.

En las imágenes se escucha con claridad el canto que entonaban mientras avanzaban por la vía pública:

“Somos los infantes que combaten como quieran.

Somos los infantes que combaten como quieran.

Yo llevo de mi sangre la mejor combinación.

Yo llevo de mi sangre la mejor combinación.

De donde vengo batalla tengo.

De donde vengo batalla tengo”.

