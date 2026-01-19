En modo "Reclutas", infantes del RIM 22 salieron por las calles de San Juan y se hicieron virales: mirá el video

Las calles de San Juan se transformaron por unos minutos en un escenario poco habitual y cargado de identidad militar. Un grupo numeroso de infantes del Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22) fue registrado mientras marchaba y cantaba a viva voz, como los famosos “reclutas” del Show de Videomatch.

Tiempo de verano en SJ

Tiempo de verano en SJ Donde la naturaleza inspira poesía: las imponentes postales que regala el camino que une Jáchal con Huaco

Tiempo en Chile Coquimbo paranormal: el niño muerto de forma trágica que asusta turistas en el Barrio Inglés

El video fue subido a TikTok por el usuario juan.frias980 y rápidamente se volvió viral. En pocas horas superó los 8 mil “me gusta” y cosechó cientos de comentarios, muchos de ellos cargados de emoción, orgullo y recuerdos familiares ligados a la vida militar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2013342178806768095&partner=&hide_thread=false En modo "Reclutas", infantes del RIM 22 salieron por las calles de San Juan y se hicieron virales



Video gentileza: TikTok juan.frias980 pic.twitter.com/v2J4tveHsn — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 19, 2026

“Mi abuelo se retiró ahí, qué orgullo me da ver esto. Viva la Patria”, escribió un usuario, mientras que otro expresó: “Felicidades a mi Ejército de San Juan, RIM 22”. Los mensajes se multiplicaron celebrando la disciplina, el espíritu de cuerpo y el simbolismo del momento.

En las imágenes se escucha con claridad el canto que entonaban mientras avanzaban por la vía pública:

“Somos los infantes que combaten como quieran.

Somos los infantes que combaten como quieran.

Yo llevo de mi sangre la mejor combinación.

Yo llevo de mi sangre la mejor combinación.

De donde vengo batalla tengo.

De donde vengo batalla tengo”.