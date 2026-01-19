lunes 19 de enero 2026

Parte oficial

Vialidad Nacional informó el estado de las rutas en San Juan: todas transitables, pero con extrema precaución

Tras una recorrida y evaluación del personal de Vialidad Nacional, se actualizó la situación de la red vial en San Juan. Si bien las rutas pmanecen habilitadas, varias presentan badenes con arrastre, agua en calzada y equipos trabajando en distintos tramos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Dirección Nacional de Vialidad difundió un nuevo parte sobre el estado de las rutas nacionales en San Juan, luego del relevamiento realizado este lunes por los equipos técnicos. Según el informe, toda la red vial se encuentra transitable, aunque se recomienda circular con máxima precaución debido a sectores afectados por las recientes condiciones climáticas.

En detalle, así se encuentran los principales corredores:

  • Ruta Nacional 40 – tramo Huaco / límite con La Rioja: transitable con precaución, con posibilidad de badenes con arrastre. Personal de Vialidad trabaja en la zona.

  • Ruta Nacional 150 – tramo Jáchal / Rodeo: transitable con precaución, con equipos operativos en distintos sectores.

  • Ruta Nacional 40 – tramo San Juan / Jáchal: transitable, aunque se pueden registrar badenes con arrastre. También hay cuadrillas trabajando.

  • Ruta Nacional 150 – tramo Huaco / Ischigualasto: transitable con máxima precaución, especialmente en la zona de Baldecitos debido a la presencia de agua sobre la calzada.

  • RN 40 Sur: transitable con precaución.

  • RN 20: transitable con precaución.

  • RN 153: transitable con precaución.

  • RN 141 – tramo Caucete / La Rioja: transitable con precaución y presencia de badenes con arrastre. Vialidad interviene en varios puntos.

  • RN 149 – Calingasta: transitable con precaución.

  • RN 149 – Iglesia: transitable con precaución.

Vialidad Nacional informó además que el personal continuará con tareas de inspección permanente, mientras que se mantienen guardias activas y campamentos móviles en alerta para dar respuesta ante cualquier contingencia.

Finalmente, recordaron algunas recomendaciones generales para quienes deban circular: respetar las indicaciones del personal vial, evitar transitar de noche por zonas afectadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

