Tensión con la prensa y condena: sentencia para los cuatro detenidos tras una persecución de película en la Circunvalación

Foto repetida. La persecución de película que terminó con cuatro detenidos tras un importante despliegue policial en Avenida de Circunvalación tuvo su capítulo final este lunes, luego de audiencias fallidas, la reticencia de los protagonistas de esta historia y hasta “advertencias” a periodistas para que se abstuvieran de sacar fotos y “escracharlos” públicamente.

Este lunes, Mauricio Javier Firmapaz (47) , Renzo Fernando Galleguillo (26) , Jonathan Gabriel Muñoz Olivera (34) y Leonardo Nahuel Heredia (27) zafaron de la exposición pública, pero no de la condena. Todos fueron sentenciados por hurto calificado en grado de tentativa : recibieron 9 meses de prisión de cumplimiento efectivo , con excepción de Firmapaz, a quien se le dictó el mismo monto pero de cumplimineto condicional por no contar con antecedentes penales.

En concreto, y a raíz de la unificación de penas por causas anteriores, Galleguillo fue condenado a 10 años y un mes de prisión, Heredia a 10 años y 2 meses, y Muñoz a 5 años y 9 meses. Todos fueron considerados responsables del mismo delito y asumieron la autoría frente a la jueza María Gema Guerrero. La defensa estuvo a cargo de Marcelo Antonio Abarca.

image Foto repetida. iImagen de la audiencia del pasado viernes. El abogado Marcelo Antonio Abarca había solicitado prórroga para entenderse del caso.

La audiencia de juicio abreviado se realizó bajo restricciones y solo se permitió el registro fotográfico antes del inicio de la audiencia, en virtud de la celeridad de la justicia, para que no se ofusquen.

Una vez más, los imputados permanecieron de espaldas, (naturalmente por la disposicón de la sala), como ya había ocurrido en un encuentro previo el pasado viernes, cuando los ahora condenados advirtieron a los periodistas: “Vamos a perder la conducta”, en un intento de amedrentar y condicionar las publicaciones periodísticas sobre el caso. En esta ocasión, tampoco hubo acceso a la exposición formal de los hechos por parte del fiscal Alberto Martínez.

El hecho ocurrio el pasado 12 de enero. Los cuatro fueron detenidos tras ser interceptados en avenida Circunvalación, en la zona de Tucumán y Circunvalación, luego de una persecución policial iniciada a partir de un llamado al 911 realizado por una víctima. Los sospechosos se movilizaban en un Peugeot 206 y fueron localizados por efectivos que patrullaban la zona.

En el vehículo se secuestraron distintos elementos que, según el Ministerio Público Fiscal, habrían sido utilizados para cometer delitos contra la propiedad, como vestimentas, guantes, teléfonos celulares y herramientas tipo palancas para ingresar a viviendas.