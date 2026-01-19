lunes 19 de enero 2026

Juicio abreviado

Baleó a un hombre, fue detenido en Mendoza y quedó libre tras una condena condicional

Cristian Arabel, reconoció su responsabilidad por balear a un hombre y por la tenencia ilegítima de armas de guerra y la sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un violento episodio ocurrido en el departamento Sarmiento derivó en la condena de dos años y seis meses de prisión condicional para Cristian Arabel, quien reconoció su responsabilidad por balear a un hombre y por la tenencia ilegítima de armas de guerra. La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado, acuerdo que fue homologado por el juez Mariano Carrera, quien además dispuso su inmediata libertad, al tratarse de una pena de cumplimiento condicional.

image
Juez Mariano Carreram

Juez Mariano Carreram

Durante la audiencia, se remarcó que el acuerdo resultó favorable para el imputado, ya que de haberse elevado la causa a juicio oral la escala penal mínima podía alcanzar los seis años de prisión efectiva. La fiscalía fundamentó la propuesta en que Arabel no registraba antecedentes penales condenatorios, aunque sí contaba con una causa previa por amenazas.

image
Fiscalía, a cargo de Ignacio Achem, junto a la ayudante fiscal Ana Paula Amarfil.

Fiscalía, a cargo de Ignacio Achem, junto a la ayudante fiscal Ana Paula Amarfil.

Como parte de la condena, el tribunal le impuso reglas de conducta por el término de cuatro años, entre ellas la prohibición de acercamiento y de contacto, por cualquier medio, con la víctima y su esposa, la obligación de fijar domicilio, finalizar los estudios secundarios, abstenerse del consumo de drogas y excesos, y el decomiso de las dos armas de fuego secuestradas.

El acuerdo fue alcanzado entre la fiscalía, a cargo de Ignacio Achem, junto a la ayudante fiscal Ana Paula Amarfil, y la defensa ejercida por la doctora Filomena Noriega, con el acompañamiento del letrado Padilla.

image
Defensa ejercida por la doctora Filomena Noriega, con el acompañamiento del letrado Padilla.

Defensa ejercida por la doctora Filomena Noriega, con el acompañamiento del letrado Padilla.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 5 de diciembre de 2025, alrededor de las 13.30, cuando Arabel, acompañado por otro sujeto, interceptó en la vía pública a Juan Alberto Allende, tras un conflicto previo. Según la investigación, luego de una persecución, el imputado sorprendió a la víctima cuando esta se dirigía a pie hacia su domicilio en Colonia Norte, en el departamento Sarmiento, y efectuó varios disparos con un arma de fuego. Allende recibió impactos en el glúteo izquierdo, la rodilla izquierda y el fémur derecho, sufriendo una fractura expuesta que le provocó una incapacidad estimada en 45 días, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga. Ese mismo día se realizaron allanamientos en domicilios vinculados al acusado, aunque con resultados negativos. Días después, a partir de información aportada por el entorno de la víctima, la Justicia logró establecer que Arabel había escapado a la provincia de Mendoza. Con la colaboración de la Justicia mendocina, el 13 de enero de 2026 se allanó una vivienda en el departamento Guaymallén, donde se concretó su detención. En el procedimiento se secuestraron un revólver calibre .38, una pistola calibre 9 milímetros, además de cartuchos, cargadores y proyectiles, ocultos en una riñonera. El imputado no contaba con autorización legal para la tenencia de dicho armamento, lo que agravó su situación procesal.

