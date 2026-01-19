lunes 19 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Judicial

Investigan a una mujer por dos presuntas golpizas contra su hermano

La audiencia se realizó este lunes en el marco de un control de detención y formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) que se realizará por los próximos seis meses para esclarecer el caso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Justicia sanjuanina formalizó la investigación penal contra Lourdes Agustina Alcaraz, quien es investigada por dos presuntos hechos de violencia contra su hermano, en una causa caratulada como lesiones.

Lee además
feroz ataque en caucete: un joven lucha por no perder un ojo tras una golpiza, creen que fue por celos
Buscan al autor

Feroz ataque en Caucete: un joven lucha por no perder un ojo tras una golpiza, creen que fue por celos
ira al penal de chimbas tras golpear y robarle casi $1.000.000 a un comerciante
Barrio Parque Industrial

Irá al Penal de Chimbas tras golpear y robarle casi $1.000.000 a un comerciante
image

La audiencia se realizó este lunes en el marco de un control de detención y formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) que se realizará por los próximos seis meses.

Según lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Nadia Pons, el denunciante presentó lesiones constatadas, entre ellas cinco puntos de sutura, además de múltiples contusiones y escoriaciones, producto de los episodios denunciados. Los informes médicos fueron incorporados a la causa como prueba. La defensa oficial estuvo a cargo de la letrada Sandra Leveque.

image

Durante la audiencia se detalló que no se trataría de un hecho aislado, sino de al menos dos episodios violentos, y se mencionaron antecedentes previos de violencia, lo que fue considerado al momento de formalizar la investigación.

Por su parte, la imputada dio su versión de los hechos y sostuvo que actuó en defensa propia, asegurando que su hermano habría intentado agredirla con una botella y que anteriormente también habria golpeado a su padre. Esa declaración será analizada durante el desarrollo de la investigación.

image

Finalmente, la jueza celia Maldonado resolvió no dictar la prisión preventiva y ordenó la libertad de la imputada, aunque bajo condiciones, entre ellas la obligación de presentarse periódicamente en la comisaría que se determine.

La investigación penal quedó formalizada, pazo por el cual se continuarán produciendo pruebas para determinar las responsabilidades penales en el marco de este conflicto familiar.

Temas
Seguí leyendo

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

Video: la desesperación de la madre del joven que casi fue degollado en la "Misa de Omega"

Un camionero prófugo y la trama detrás del secuestro histórico de 64 kilos de cocaína

Tensión con la prensa y condena: sentencia para los cuatro detenidos tras una persecución de película en la Circunvalación

Baleó a un hombre, fue detenido en Mendoza y quedó libre tras una condena condicional

Un paseo familiar que terminó mal: un niño de 7 años cayó por una pendiente en Pie de Palo y está internado

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

Descontrol en la "Misa de Omega": quiso defender a su madre y casi lo degollaron con una botella rota

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Misa de Omega se desarrolla los domingos en el local de Rawson y no es la primera vez que debe intervenir la policía para frenar una pelea.
En Rawson

Descontrol en la "Misa de Omega": quiso defender a su madre y casi lo degollaron con una botella rota

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La Misa de Omega se desarrolla los domingos en el local de Rawson y no es la primera vez que debe intervenir la policía para frenar una pelea.
En Rawson

Descontrol en la "Misa de Omega": quiso defender a su madre y casi lo degollaron con una botella rota

El trasfondo de la pelea en la Misa de Omega, en la que un joven casi fue degollado con una botella rota.
Violencia

El trasfondo del ataque con una botella rota en la "Misa de Omega" y cuál es el estado de la víctima de 19 años

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma
Video

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan video
Antecedentes

Tres crímenes en tres meses: los feroces conflictos vecinales que terminaron de la peor manera en San Juan

Volvió el agua al Río San Juan en la zona de calle Las Moras.
Info útil

El Río San Juan en calle Las Moras volvió a tener agua y ya está listo para ser visitado: por qué se hizo el corte

Te Puede Interesar

Las playas de La Serena siguen mostrando un fuerte movimiento turístico este verano, con una presencia constante de sanjuaninos que eligieron la ciudad chilena para vacacionar.
Temporada 2026 en Chile

La Serena, feliz con los sanjuaninos, pero siente la baja del turismo por una competencia inesperada

Por Elizabeth Pérez
Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma
Video

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

Un camionero prófugo y la trama detrás del secuestro histórico de 64 kilos de cocaína
Detalles reveladores

Un camionero prófugo y la trama detrás del secuestro histórico de 64 kilos de cocaína

“Contra un aceite subsidiado por la Unión Europea es muy difícil competir”, sostuvo el presidente de la Cámara Olivícola de San Juan respecto al acuerdo UE-Mercosur.
Tratado de libre comercio

Aceite de oliva en alerta y vino con señales mixtas: cómo impacta el acuerdo UE–Mercosur en San Juan

El video del momento posterior a la pelea y ataque a un joven de 19 años durante la Misa de Omega.
En Rawson

Video: la desesperación de la madre del joven que casi fue degollado en la "Misa de Omega"