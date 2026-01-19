Investigan a una mujer por dos presuntas golpizas contra su hermano

La Justicia sanjuanina formalizó la investigación penal contra Lourdes Agustina Alcaraz , quien es investigada por dos presuntos hechos de violencia contra su hermano, en una causa caratulada como lesiones.

Buscan al autor Feroz ataque en Caucete: un joven lucha por no perder un ojo tras una golpiza, creen que fue por celos

La audiencia se realizó este lunes en el marco de un control de detención y formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) que se realizará por los próximos seis meses.

Según lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Nadia Pons, el denunciante presentó lesiones constatadas, entre ellas cinco puntos de sutura, además de múltiples contusiones y escoriaciones, producto de los episodios denunciados. Los informes médicos fueron incorporados a la causa como prueba. La defensa oficial estuvo a cargo de la letrada Sandra Leveque.

image

Durante la audiencia se detalló que no se trataría de un hecho aislado, sino de al menos dos episodios violentos, y se mencionaron antecedentes previos de violencia, lo que fue considerado al momento de formalizar la investigación.

Por su parte, la imputada dio su versión de los hechos y sostuvo que actuó en defensa propia, asegurando que su hermano habría intentado agredirla con una botella y que anteriormente también habria golpeado a su padre. Esa declaración será analizada durante el desarrollo de la investigación.

image

Finalmente, la jueza celia Maldonado resolvió no dictar la prisión preventiva y ordenó la libertad de la imputada, aunque bajo condiciones, entre ellas la obligación de presentarse periódicamente en la comisaría que se determine.

La investigación penal quedó formalizada, pazo por el cual se continuarán produciendo pruebas para determinar las responsabilidades penales en el marco de este conflicto familiar.