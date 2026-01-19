lunes 19 de enero 2026

Accidente

Un paseo familiar que terminó mal: un niño de 7 años cayó por una pendiente en Pie de Palo y está internado

El incidente ocurrió el fin de semana en San Ceferino Namuncurá, en San Martín. El pequeño permanece en el Hospital Rawson, donde informaron que está estable y lúcido en Terapia Intermedia Pediátrica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vista aérea del Complejo Ceferino Namuncurá, San Martín - Archivo 2017

Vista aérea del Complejo Ceferino Namuncurá, San Martín - Archivo 2017

Lo que debía ser una jornada de recreación en familia terminó en un momento de gran angustia este domingo en las inmediaciones del cerro Pie de Palo. Un niño de 7 años resultó gravemente herido luego de caer por una pendiente en el paraje San Ceferino Namuncurá, un reconocido espacio de paseo ubicado en el departamento San Martín.

Según indicaron fuentes policiales, el menor recorría la zona junto a sus familiares cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el equilibrio y se precipitó varios metros. La caída le provocó un fuerte golpe en la cabeza, que derivó en un cuadro de hundimiento de cráneo.

Tras el accidente, el pequeño fue auxiliado de inmediato y trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson. Allí ingresó bajo estrictos cuidados y fue derivado a Terapia Intermedia Pediátrica.

Desde el centro de salud confirmaron que el niño se encuentra estable y lúcido, aunque continúa bajo observación constante debido a la gravedad del traumatismo. Mientras tanto, las autoridades trabajan para establecer con precisión cómo ocurrió el hecho.

