Los socios de San Martín, protagonistas: la medida que le pone limite al ingreso de los hinchas en la Primera Nacional

El club dio un paso clave de cara al futuro. Desde el arranque de la Primera Nacional, el acceso a los partidos de local estará reservado únicamente para socios y socias que se encuentren al día con su cuota. La decisión se enmarca en un proceso sostenido de crecimiento institucional y en el trabajo que se viene realizando desde hace años.
La iniciativa fue notificada por la tarde de este miércoles y busca consolidar un sentido de pertenencia cada vez más fuerte para quienes acompañan al equipo fecha tras fecha. "El ingreso será exclusivamente con ingreso a socios del club", dice el comunicado que difundieron en redes sociales.
Desde la institución invitan a sumarse y regularizar la situación societaria para vivir cada partido. Confirmaron los precios vigentes: