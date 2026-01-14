miércoles 14 de enero 2026

La medida

Los socios de San Martín, protagonistas: la medida que le pone limite al ingreso de los hinchas en la Primera Nacional

A partir del arranque de la Primera Nacional, el ingreso al estadio será exclusivo para socios y socias con la cuota al día. El comunicado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín se pone firme.&nbsp;

San Martín se pone firme. 

El club dio un paso clave de cara al futuro. Desde el arranque de la Primera Nacional, el acceso a los partidos de local estará reservado únicamente para socios y socias que se encuentren al día con su cuota. La decisión se enmarca en un proceso sostenido de crecimiento institucional y en el trabajo que se viene realizando desde hace años.

La iniciativa fue notificada por la tarde de este miércoles y busca consolidar un sentido de pertenencia cada vez más fuerte para quienes acompañan al equipo fecha tras fecha. "El ingreso será exclusivamente con ingreso a socios del club", dice el comunicado que difundieron en redes sociales.

Desde la institución invitan a sumarse y regularizar la situación societaria para vivir cada partido. Confirmaron los precios vigentes:

Socio fútbol $30.000

Socio pleno este $40.000

Socio pleno oeste baja $45.000

Socio protector $50.000

image
Dejá tu comentario

