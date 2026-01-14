Sportivo Desamparados confirmó los valores de las cuotas para los socios

Sportivo Desamparados arrancó el año con energías renovadas y la ilusión intacta de volver a ser protagonista. En ese camino de reconstrucción y crecimiento, el club dio a conocer una noticia clave para su masa societaria: desde la página oficial se confirmaron los valores de las cuotas sociales para la temporada 2026, con el objetivo de que los hinchas puedan acompañar al equipo durante todo el año.

El Víbora apuesta fuerte al respaldo de su gente y considera fundamental el rol de los socios en este nuevo comienzo. Por eso, la dirigencia informó los montos tanto para el pago mensual como para quienes elijan la opción anual.

Según el comunicado oficial, la cuota mensual para socios activos será de $15.000, mientras que el pago anual tendrá un valor de $150.000. En tanto, para menores y jubilados, la cuota mensual se fijó en $10.000, y el pago anual en $100.000.

Desde la institución también invitaron a todos los hinchas del Puyutano a sumarse como socios y a cumplir de manera regular con el pago de la cuota, destacando que el acompañamiento económico es clave para sostener el proyecto deportivo. Además, se solicitó a los socios que se encuentren en mora que se acerquen por Secretaría para regularizar su situación.