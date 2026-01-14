miércoles 14 de enero 2026

Abandono

Video: así fue el tremendo accidente que terminó con una fractura de tobillo en pleno Dakar

La Etapa 10 terminó de la peor manera para el piloto de motos Arnau Lledó, que debió abandonar la carrera en helicóptero tras un golpazo impactante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Rally Dakar volvió a mostrar su cara más extrema con una caída que dejó imágenes sumamente estremecedoras. Apenas iniciada la especial, Arnau Lledó perdió el control de su moto, salió despedido y quedó tendido tras un vuelo seguido de una caída desde varios metros, sin posibilidad de continuar. La gravedad del golpe obligó a una rápida intervención del equipo médico, que resolvió evacuarlo en helicóptero de manera preventiva. El diagnóstico confirmó una fractura de tobillo, lesión que selló su abandono inmediato de la competencia.

Hasta ese momento, el balance deportivo era más que positivo. El español marchaba 25° en la general, se ubicaba noveno en Rally 2 y figuraba como el quinto mejor debutante, resultados que lo posicionaban como una de las revelaciones entre los novatos. El accidente frenó en seco un proceso que había demandado años. Tras cinco temporadas en el motocross nacional, el joven había atravesado lesiones severas —clavícula y ligamentos cruzados— que, lejos de desanimarlo, lo empujaron a reinventarse.

Antes de llegar a Arabia Saudita, había diseñado una preparación exigente, con pruebas como Portugal, Marruecos y Baja Aragón, buscando llegar competitivo al que consideraba su gran examen internacional.

En su estreno, compitió con una KTM 450 Rally Factory Replica, dentro de la estructura del Pedregà Team, con asistencia completa y un conjunto técnico que le permitió sostener regularidad en cada etapa. Más allá del abandono, el reconocimiento no tardó en llegar. La organización le dedicó un mensaje en redes: "Una caída dura. Un tobillo roto. Pero una mentalidad de verdadero guerrero. Toda la Familia Dakar te desea una recuperación fuerte". El Dakar se terminó antes de tiempo, pero el camino ya está trazado. El golpe no borra lo construido ni apaga la ilusión de un piloto que dio su primer gran paso en la carrera más exigente del mundo.

Por Carla Acosta

