lunes 12 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sueño en marcha

Experiencia, canteranos y 7 refuerzos de jerarquía: Desamparados puso primera y arrancó la pretemporada con mucha ilusión

El Víbora inició este lunes la pretemporada bajo la conducción de Mauricio Del Cero, con un plantel amplio, caras nuevas y el acompañamiento del presidente Martín Sassul.

Por Antonella Letizia
image

Sportivo Desamparados comenzó a transitar un nuevo camino. Este lunes, desde las 18 horas, el conjunto puyutano dio inicio a la pretemporada en el Serpentario, con Mauricio Del Cero al frente del cuerpo técnico y un plantel numeroso que empezó a trabajar con la mirada puesta en los desafíos que se vienen.

Lee además
tras la renuncia de su vicepresidente, desamparados rompio el silencio con un comunicado
Conflicto dirigencial

Tras la renuncia de su vicepresidente, Desamparados rompió el silencio con un comunicado
un ex dirigente de desamparados exploto contra la nueva comision: el club estaria en acefalia
Crisis en Puyuta

Un ex dirigente de Desamparados explotó contra la nueva comisión: "El club estaría en acefalia"
image

La jornada arrancó con una charla inicial encabezada por Del Cero junto a su cuerpo técnico, en la que se marcaron los lineamientos de trabajo, los objetivos y la idea de grupo para esta etapa. El encuentro tuvo además un marco especial, ya que estuvieron presentes dirigentes de la institución y el presidente Martín Sassul, acompañando el comienzo de un nuevo proceso.

image

En total fueron 27 los jugadores que formaron parte del primer entrenamiento, dejando en claro la intención de contar con un plantel largo y competitivo. Entre las novedades más importantes se destacaron las caras nuevas que se sumaron al Víbora para esta parte de la temporada: Emiliano González, Agustín Aguilar, Marcelo Guajardo, Pablo Carrizo, Santiago Tello, Matías González y Rodrigo Galván, quienes ya trabajan a la par del grupo.

image
El arquero Pablo Carrizo llegó como refuerzo a la institución.

El arquero Pablo Carrizo llegó como refuerzo a la institución.

Con expectativas renovadas, respaldo dirigencial y mucho trabajo por delante, Sportivo Desamparados empezó a escribir un nuevo capítulo en su historia reciente, apostando al orden, la preparación y la ilusión que vuelve a encenderse en el Serpentario. El objetivo claro: ser protagonistas y conseguir la clasificación al Regional Amateur.

Seguí leyendo

Desamparados después del remezón: del silencio de la mesa chica al grito del hincha que acusa "engaño electoral"

Quién es el "Mayo" Iachetti, el delantero goleador del ascenso que sumó San Martín para la Primera Nacional

Bombazo: despidieron a Xabi Alonso del Real Madrid

Debut de los sanjuaninos en la Liga Nacional de Voley masculina

La Vuelta a San Juan 2026 suma más equipos: habrá 7 extranjeros y fuerte presencia local

Benavides y el sanjuanino Sisterna, otra vez entre los mejores diez del Dakar en un lunes brillante para los argentinos

Novedades en el Verdinegro: confirman el primer amistoso y ¿vuelve Nazareno Fúnez, el goleador del ascenso?

River arrancó el año con triunfo: 1-0 a Millonarios y primera sonrisa para Gallardo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la vuelta a san juan 2026 suma mas equipos: habra 7 extranjeros y fuerte presencia local
Ciclismo

La Vuelta a San Juan 2026 suma más equipos: habrá 7 extranjeros y fuerte presencia local

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal
Tristeza

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones
Barrio Las Pampas

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones

Martín Quiroga Massa, Juan Manuel Salvalaggio (cuando declaró en el juicio contra los barras) y Mariano Tomsig (audiencia en su contra en Tribunales). video
Lo último

La explosiva declaración de un barrabrava condenado complica a los empresarios acusados de mandar a golpear al bolichero Salvalaggio

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan
¿Lo sentiste?

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Atraco callejero

Otro chofer en moto de DiDi fue emboscado y asaltado en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un informe nacional volvió a encender las alarmas sobre el vino, tras confirmar una caída del consumo interno durante 2025 en el país
Impacto en San Juan

Un informe nacional volvió a encender las alarmas sobre el vino, tras confirmar una caída del consumo interno durante 2025 en el país

Experiencia, canteranos y 7 refuerzos de jerarquía: Desamparados puso primera y arrancó la pretemporada con mucha ilusión
Sueño en marcha

Experiencia, canteranos y 7 refuerzos de jerarquía: Desamparados puso primera y arrancó la pretemporada con mucha ilusión

Allanamiento en Chimbas: buscaban un arma y encontraron más de 50 plantas de marihuana
Villa Alonso

Allanamiento en Chimbas: buscaban un arma y encontraron más de 50 plantas de marihuana

Trump recibe a María Corina Machado en la Casa Blanca
Este jueves

Trump recibe a María Corina Machado en la Casa Blanca