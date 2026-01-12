Experiencia, canteranos y 7 refuerzos de jerarquía: Desamparados puso primera y arrancó la pretemporada con mucha ilusión

Sportivo Desamparados comenzó a transitar un nuevo camino. Este lunes, desde las 18 horas, el conjunto puyutano dio inicio a la pretemporada en el Serpentario, con Mauricio Del Cero al frente del cuerpo técnico y un plantel numeroso que empezó a trabajar con la mirada puesta en los desafíos que se vienen.

La jornada arrancó con una charla inicial encabezada por Del Cero junto a su cuerpo técnico, en la que se marcaron los lineamientos de trabajo, los objetivos y la idea de grupo para esta etapa. El encuentro tuvo además un marco especial, ya que estuvieron presentes dirigentes de la institución y el presidente Martín Sassul , acompañando el comienzo de un nuevo proceso.

En total fueron 27 los jugadores que formaron parte del primer entrenamiento, dejando en claro la intención de contar con un plantel largo y competitivo. Entre las novedades más importantes se destacaron las caras nuevas que se sumaron al Víbora para esta parte de la temporada: Emiliano González, Agustín Aguilar, Marcelo Guajardo, Pablo Carrizo, Santiago Tello, Matías González y Rodrigo Galván, quienes ya trabajan a la par del grupo.

image El arquero Pablo Carrizo llegó como refuerzo a la institución.

Con expectativas renovadas, respaldo dirigencial y mucho trabajo por delante, Sportivo Desamparados empezó a escribir un nuevo capítulo en su historia reciente, apostando al orden, la preparación y la ilusión que vuelve a encenderse en el Serpentario. El objetivo claro: ser protagonistas y conseguir la clasificación al Regional Amateur.