Tras la renuncia de su vicepresidente, Desamparados rompió el silencio con un comunicado

En Sportivo Desamparados se están viviendo horas agitadas. La renuncia de Raúl Sánchez , vicepresidente de la institución, encendió la polémica en pleno proceso de reestructuración, luego de un 2025 complicado en lo deportivo. El dirigente presentó su salida con un mensaje contundente dirigido al presidente Martín Sassul , presidente de la institución, y a su círculo cercano, a quienes les achacó “apatía y silencio” en la conducción del club.

La noticia sorprendió a socios, jugadores y miembros de la Comisión Directiva, ya que Sánchez había sido una pieza clave en la unificación de listas que permitió la victoria electoral del 15 de agosto frente a Augusto Pérez Garro. Aquella alianza combinaba la experiencia del ex presidente con la juventud del actual mandatario, y había generado expectativas sobre un proyecto sólido y renovador. Pero la convivencia política duró poco.

Según expresó Sánchez en sus redes sociales, su renuncia tuvo como detonante una serie de decisiones importantes tomadas sin consulta ni debate interno. “Hoy 6 de enero, uno de los días más tristes de mi vida. Presenté mi renuncia al cargo de vicepresidente del club de mi vida, Sportivo Desamparados, por motivo de la APATÍA Y SILENCIO del sr. presidente y sus amigos”, escribió el ex directivo, mensaje que acompañó con el escudo del club.

Frente al revuelo generado, la institución finalmente rompió el silencio y emitió un comunicado oficial. El texto señala: "El Club Sportivo Desamparados informa a la comunidad, socios, hinchas y medios de comunicación que el señor Raúl Sánchez ha presentado su renuncia al cargo de vicepresidente de la institución. La Comisión Directiva agradece el tiempo dedicado durante el período en el que formó parte de la conducción del club y le desea éxitos en sus proyectos personales. El Club continúa trabajando con normalidad, enfocado en los objetivos deportivos e institucionales trazados para la presente temporada”.

Mientras tanto, Tiempo de San Juan intentó comunicarse con el presidente Martín Sassul para conocer su postura sobre la crisis, pero no hubo respuesta.

La salida de Sánchez no fue la única novedad en Puyuta. En las últimas horas trascendió una segunda renuncia dentro de la Comisión Directiva: la del secretario, Darío Arias, lo que agrega aún más incertidumbre al momento institucional que atraviesa el club.