miércoles 7 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conflicto dirigencial

Tras la renuncia de su vicepresidente, Desamparados rompió el silencio con un comunicado

Mientras el presidente Martín Sassul mantiene el silencio, el club emitió un breve comunicado confirmando la salida de Raúl Sánchez. En medio de la crisis, en las últimas horas trascendió otra renuncia dentro de la Comisión Directiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
sfdf-76

En Sportivo Desamparados se están viviendo horas agitadas. La renuncia de Raúl Sánchez, vicepresidente de la institución, encendió la polémica en pleno proceso de reestructuración, luego de un 2025 complicado en lo deportivo. El dirigente presentó su salida con un mensaje contundente dirigido al presidente Martín Sassul, presidente de la institución, y a su círculo cercano, a quienes les achacó “apatía y silencio” en la conducción del club.

Lee además
Luis Advíncula supo ser uno de los futbolistas más valorados por la gente.
Mundo azul y oro

Boca Juniors acordó la desvinculación de uno de los futbolistas más experimentados del plantel
presentaron el giro del sol: sus etapas, sus ultimos ganadores y cuanto se repartira en premios
Ciclismo

Presentaron el Giro del Sol: sus etapas, sus últimos ganadores y cuánto se repartirá en premios

La noticia sorprendió a socios, jugadores y miembros de la Comisión Directiva, ya que Sánchez había sido una pieza clave en la unificación de listas que permitió la victoria electoral del 15 de agosto frente a Augusto Pérez Garro. Aquella alianza combinaba la experiencia del ex presidente con la juventud del actual mandatario, y había generado expectativas sobre un proyecto sólido y renovador. Pero la convivencia política duró poco.

Según expresó Sánchez en sus redes sociales, su renuncia tuvo como detonante una serie de decisiones importantes tomadas sin consulta ni debate interno. “Hoy 6 de enero, uno de los días más tristes de mi vida. Presenté mi renuncia al cargo de vicepresidente del club de mi vida, Sportivo Desamparados, por motivo de la APATÍA Y SILENCIO del sr. presidente y sus amigos”, escribió el ex directivo, mensaje que acompañó con el escudo del club.

Frente al revuelo generado, la institución finalmente rompió el silencio y emitió un comunicado oficial. El texto señala: "El Club Sportivo Desamparados informa a la comunidad, socios, hinchas y medios de comunicación que el señor Raúl Sánchez ha presentado su renuncia al cargo de vicepresidente de la institución. La Comisión Directiva agradece el tiempo dedicado durante el período en el que formó parte de la conducción del club y le desea éxitos en sus proyectos personales. El Club continúa trabajando con normalidad, enfocado en los objetivos deportivos e institucionales trazados para la presente temporada”.

Mientras tanto, Tiempo de San Juan intentó comunicarse con el presidente Martín Sassul para conocer su postura sobre la crisis, pero no hubo respuesta.

La salida de Sánchez no fue la única novedad en Puyuta. En las últimas horas trascendió una segunda renuncia dentro de la Comisión Directiva: la del secretario, Darío Arias, lo que agrega aún más incertidumbre al momento institucional que atraviesa el club.

Seguí leyendo

Echenló por bruto: el viral blooper de un futbolista argentino en su presentación en Ecuador

Ya hay fecha para San Martín-Deportivo Madryn en Copa Argentina: ¿Cuándo juegan?

Enzo Pérez será compañero de los sanjuaninos en Argentinos Juniors: "Jerarquía"

Crisis en Sportivo Desamparados: renunció el vicepresidente y acusó de apático al presidente y sus amigos

Pasiones del Interior llega al streaming de Tiempo de San Juan: historias que laten y respiran en cada club del pueblo

Denunciaron a un histórico del ascenso por un posible caso de corrupción de menores

Después de la novela de Villa, San Lorenzo se prendió en la pelea por un ex Boca: de quién se trata

Gran temporada del atletismo sanjuanino: uno a uno

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Kitu Díaz, futbolista argentino
Redes

Echenló por bruto: el viral blooper de un futbolista argentino en su presentación en Ecuador

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno video
Tiempo en Chile

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

La UNSJ anunció la creación de una nueva carrera
Educación

La UNSJ anunció la creación de una nueva carrera

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital
Impactantes imágenes

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital

El Tartamudo, uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía
Insólito, pero cierto

"El Tartamudo", uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos
Tiempo en Chile

Si estuviste en La Serena este martes ¡te encontramos!: mirá la galería de fotos

Te Puede Interesar

Curiosidades del super en La Serena: el reino del importado, cervezas de todo el mundo y pizza cuadrada video
Tiempo en Chile

Curiosidades del super en La Serena: el reino del importado, cervezas de todo el mundo y pizza cuadrada

Por Redacción Tiempo de San Juan
La tremenda historia detrás del choque mortal en Sarmiento: la víctima estaba yendo a trabajar
Tristeza

La tremenda historia detrás del choque mortal en Sarmiento: la víctima estaba yendo a trabajar

Tras la renuncia de su vicepresidente, Desamparados rompió el silencio con un comunicado
Conflicto dirigencial

Tras la renuncia de su vicepresidente, Desamparados rompió el silencio con un comunicado

El Tartamudo, uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía
Insólito, pero cierto

"El Tartamudo", uno de los involucrados en el crimen en Pocito, en 2024 se atrincheró y disparó contra la Policía

¿Vas a La Serena?, así tenés que armar tu valija para no pasar un mal rato video
Tiempo en Chile

¿Vas a La Serena?, así tenés que armar tu valija para no pasar un mal rato