jueves 8 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Crisis en Puyuta

Desamparados después del remezón: del silencio de la mesa chica al grito del hincha que acusa "engaño electoral"

El equipo del Barrio Patricias Sanjuaninas atraviesa días difíciles tras la renuncia del vicepresidente y el secretario. Si bien el club se encuentra licenciado por vacaciones, puertas adentro la historia es otra. La repercusión en los hinchas y el malestar por el silencio del presidente Martín Sassul.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Sportivo Desamparados no la pasa bien puertas adentro. El momento deportivo a estas alturas pasó a segundo plano con todo lo que pasó en los últimos días, que puso en jaque su presente y causó un verdadero remezón en la mesa chica que tiene a la cabeza a Martín Sassul. Si bien la pantalla mostraba que todo iba bien tras haber ganado las elecciones en agosto, la olla la terminó de destapar Raúl Sánchez con el portazo por su renuncia. El vicepresidente no se fue silbando bajito, sino que acusó de "apatía y silencio" al presidente y "sus amigos". Este cimbronazo todavía se siente en los pasillos del Barrio Patricias Sanjuaninas, el silencio aturde y son los propios hinchas quienes alzaron la voz con un comunicado apuntando que todo fue un "engaño electoral" .

Lee además
Desamparados.
Baldazo de agua fría

Crisis en Sportivo Desamparados: renunció el vicepresidente y acusó de apático al presidente y sus amigos
tras la renuncia de su vicepresidente, desamparados rompio el silencio con un comunicado
Conflicto dirigencial

Tras la renuncia de su vicepresidente, Desamparados rompió el silencio con un comunicado

El año 2025 deportivamente para Desamparados no fue bueno, empezando por la derrota frente a Ben Hur que le quitó la chance del ascenso al Federal A. A partir de eso fue cambiar el capitán del barco, reconstruirse y sanar para volver a empezar. Si bien en el camino tuvo momentos positivos en el Torneo Local y llegó a la final del Clausura, el Regional lo volvió a cachetear con la temprana eliminación.

En agosto se cambió de mando. Martín Sassul ganó las elecciones y con él se sumaron tres ídolos: Lucas Ceballos, Emmanuel Guirado y Silvio Prieto para darle identidad y sentido de pertenencia a una lista que se hizo fuerte con el 155 de los votos.

Si bien todo parecía ser unidad y trabajo para levantar al gigante, el ahora ex vicepresidente decidió dar un paso al costado presentando la renuncia y dejar un mensaje claro para Sassul y compañeros: “Hoy 6 de enero, uno de los días más tristes de mi vida. Presenté mi renuncia al cargo de vicepresidente del club de mi vida, Sportivo Desamparados, por motivo de la APATÍA Y SILENCIO del sr. presidente y sus amigos”, había expresado Sánchez en un estado de WhatsApp.

image

Horas después de que se conociera esta noticia que sorprendió a todo el mundo puyutano, se informó de una segunda dimisión dentro de la Comisión Directiva, que fue la del secretario de Actas, Darío Arias. Estas salidas encendieron las alarmas y dejaron al descubierto un delicado momento institucional.

Luego de estos puntos que marcaron el presente de Sportivo en apenas 8 días de lo que va del 2026, Tiempo de San Juan intentó comunicarse con el presidente Martín Sassul, pero no recibió respuestas. Por lo que dentro del club aturde el silencio, las especulaciones son muchas y el hincha alzó la voz con un comunicado de la Agrupación Raíces Puyutanas.

"La Agrupación Raíces Puyutanas manifiesta su profunda preocupación por los recientes hechos institucionales acontecidos, en particular las renuncias de miembros de la Comisión Directiva. Estamos abiertos al diálogo como herramienta fundamental para resolver los problemas institucionales que atraviesa el Club. No obstante, consideramos necesario señalar que esta situación es consecuencia de un engaño electoral al socio de nuestro querido Sportivo Desamparados, basado en propuestas y en un supuesto proyecto integral encabezado por ex jugadores de la institución. Dicho proyecto prometía abarcar todas las áreas deportivas: escuela de fútbol, divisiones inferiores, futsal, fútbol femenino, fútbol senior y el plantel de Primera División.

Si bien ya ha transcurrido un cuarto del período de gestión, instamos a la actual Comisión Directiva a cumplir con lo prometido en su propuesta electoral, a fin de que comience, de una vez por todas, el crecimiento institucional y deportivo que el Club merece".

image
Seguí leyendo

Un ex dirigente de Desamparados explotó contra la nueva comisión: "El club estaría en acefalia"

Llegaron dos más: San Martín trajo a un delantero de Newell's y a uno con pasado en el ciruja tucumano

Racing presentó a Valentín Carboni y ya se sumó a la pretemporada: el número que usará

Impactante accidente en el Dakar: dio varias vueltas, el vehículo quedó destrozado y abandonó la competencia

El paso de Lisandro Sisterna por la etapa maratón del Dakar en Arabia Saudita

San Martín se abre camino en la Primera Nacional: cuándo, a qué hora y contra quién le tocará ser local

Le robaron la bicicleta y la encontraron en un camping de Jáchal

Un club del ascenso sedujo a Ricardo Centurión: "No se me caen los anillos si tengo que jugar en la B"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
llegaron dos mas: san martin trajo a un delantero de newells y a uno con pasado en el ciruja tucumano
Primera Nacional

Llegaron dos más: San Martín trajo a un delantero de Newell's y a uno con pasado en el ciruja tucumano

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Viajar a La Serena sigue siendo una opción elegida por los sanjuaninos, aunque el encarecimiento en pesos redujo el atractivo del clásico tour de compras, por ejemplo, las zapatillas. 
Turismo y consumo cruzando la cordillera

Compras en La Serena: por qué este verano el "tour de compras" a Chile cuesta 52% más para los sanjuaninos

Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Con lluvia ¿y frío?: así estará el tiempo este jueves en San Juan
Pronóstico

Con lluvia ¿y frío?: así estará el tiempo este jueves en San Juan

El automovilista que chocó en Rivadavia y que se quejó antes de escapar, se puso a disposición de la Justicia
Lo último

El automovilista que chocó en Rivadavia y que se quejó antes de escapar, se puso a disposición de la Justicia

Te Puede Interesar

Un artículo de la Reforma Laboral le podría hacer perder a San Juan $36.721.000.000
Cambios

Un artículo de la Reforma Laboral le podría hacer perder a San Juan $36.721.000.000

Por Natalia Caballero
Imagen ilustrativa
Presuntos maltratadores

Una pareja fue detenida por castigar a cintarazos, mechonazos y dejar sin comida a un niño de Pocito

Masajes con vista al mar, una experiencia que no podés perderte si viajás a La Serena video
Tiempo en Chile

Masajes con vista al mar, una experiencia que no podés perderte si viajás a La Serena

Desamparados después del remezón: del silencio de la mesa chica al grito del hincha que acusa engaño electoral
Crisis en Puyuta

Desamparados después del remezón: del silencio de la mesa chica al grito del hincha que acusa "engaño electoral"

Radiografía de los 0km en San Juan: el top 5 de los más vendidos, cuánto valen y la suba en el patentamiento
Informe

Radiografía de los 0km en San Juan: el top 5 de los más vendidos, cuánto valen y la suba en el patentamiento