Desamparados después del remezón: del silencio de la mesa chica al grito del hincha que acusa "engaño electoral"

Sportivo Desamparados no la pasa bien puertas adentro. El momento deportivo a estas alturas pasó a segundo plano con todo lo que pasó en los últimos días, que puso en jaque su presente y causó un verdadero remezón en la mesa chica que tiene a la cabeza a Martín Sassul . Si bien la pantalla mostraba que todo iba bien tras haber ganado las elecciones en agosto, la olla la terminó de destapar Raúl Sánchez con el portazo por su renuncia . El vicepresidente no se fue silbando bajito, sino que acusó de "apatía y silencio" al presidente y "sus amigos". Este cimbronazo todavía se siente en los pasillos del Barrio Patricias Sanjuaninas, el silencio aturde y son los propios hinchas quienes alzaron la voz con un comunicado apuntando que todo fue un "engaño electoral" .

El año 2025 deportivamente para Desamparados no fue bueno , empezando por la derrota frente a Ben Hur que le quitó la chance del ascenso al Federal A. A partir de eso fue cambiar el capitán del barco, reconstruirse y sanar para volver a empezar. Si bien en el camino tuvo momentos positivos en el Torneo Local y llegó a la final del Clausura, el Regional lo volvió a cachetear con la temprana eliminación .

En agosto se cambió de mando. Martín Sassul ganó las elecciones y con él se sumaron tres ídolos: Lucas Ceballos, Emmanuel Guirado y Silvio Prieto para darle identidad y sentido de pertenencia a una lista que se hizo fuerte con el 155 de los votos.

Si bien todo parecía ser unidad y trabajo para levantar al gigante, el ahora ex vicepresidente decidió dar un paso al costado presentando la renuncia y dejar un mensaje claro para Sassul y compañeros: “Hoy 6 de enero, uno de los días más tristes de mi vida. Presenté mi renuncia al cargo de vicepresidente del club de mi vida, Sportivo Desamparados, por motivo de la APATÍA Y SILENCIO del sr. presidente y sus amigos”, había expresado Sánchez en un estado de WhatsApp.

Horas después de que se conociera esta noticia que sorprendió a todo el mundo puyutano, se informó de una segunda dimisión dentro de la Comisión Directiva, que fue la del secretario de Actas, Darío Arias. Estas salidas encendieron las alarmas y dejaron al descubierto un delicado momento institucional.

Luego de estos puntos que marcaron el presente de Sportivo en apenas 8 días de lo que va del 2026, Tiempo de San Juan intentó comunicarse con el presidente Martín Sassul, pero no recibió respuestas. Por lo que dentro del club aturde el silencio, las especulaciones son muchas y el hincha alzó la voz con un comunicado de la Agrupación Raíces Puyutanas.

"La Agrupación Raíces Puyutanas manifiesta su profunda preocupación por los recientes hechos institucionales acontecidos, en particular las renuncias de miembros de la Comisión Directiva. Estamos abiertos al diálogo como herramienta fundamental para resolver los problemas institucionales que atraviesa el Club. No obstante, consideramos necesario señalar que esta situación es consecuencia de un engaño electoral al socio de nuestro querido Sportivo Desamparados, basado en propuestas y en un supuesto proyecto integral encabezado por ex jugadores de la institución. Dicho proyecto prometía abarcar todas las áreas deportivas: escuela de fútbol, divisiones inferiores, futsal, fútbol femenino, fútbol senior y el plantel de Primera División.

Si bien ya ha transcurrido un cuarto del período de gestión, instamos a la actual Comisión Directiva a cumplir con lo prometido en su propuesta electoral, a fin de que comience, de una vez por todas, el crecimiento institucional y deportivo que el Club merece".