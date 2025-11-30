Desamparados perdió ante Peñaflor y quedó eliminado del Regional Amateur; Alianza superó a Colón y accedió a la siguiente ronda

La tarde de este domingo dejó emociones fuertes en la definición de la Zona 10 del Torneo Regional Amateur. Sportivo Desamparados, que llegaba con expectativas de pelear el ascenso al Federal A, cayó de local ante Peñaflor y quedó sin chances de avanzar, mientras que Alianza logró el triunfo que necesitaba y se metió en la próxima instancia.

En el Serpentario, el Puyutano sufrió un duro golpe: cuando arrancaba el segundo tiempo, Rodrigo Giménez anotó el único tanto del partido para el Canario. Ese gol terminó por sentenciar el futuro de Desamparados, que no pudo revertir el resultado y quedó eliminado en su propia cancha.

La alegría de la jornada estuvo del lado de Santa Lucía. En el Estadio Centenario, Alianza cumplió con su parte y derrotó 1 a 0 a Colón Junior. El gol llegó a los 33 minutos de la primera etapa, cuando Gonzalo Avellaneda apareció para convertir el tanto decisivo que le dio al Lechuzo el pasaje a la siguiente ronda.

Con estos resultados, Peñaflor finalizó en lo más alto de la Zona 10 con 10 puntos. Alianza quedó segundo con 9 unidades y se metió en la siguiente fase. Desamparados terminó tercero con 8 puntos y Colón Junior cerró la tabla con 5, ambos eliminados del certamen.