lunes 1 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

De ser salvajemente agredidos por ganar en semis, a perder la final y aplaudir a su rival: el gesto a imitar de Villa Hipódromo

Hace dos semanas sufrieron una brutal agresión tras eliminar a Del Bono en semifinales. Este domingo, pese a caer en la final ante Defensores de Argentinos, los futbolistas rawsinos eligieron responder con respeto y aplausos. La foto que el fútbol sanjuanino estaba necesitando.

Por Redacción Tiempo de San Juan
003712e4-7277-44f0-bb20-1918bbd47ec3

Villa Hipódromo cerró el Clausura con una imagen que habla más que cualquier resultado. El equipo que hace apenas unos días recibió golpes, corridas y agresiones de hinchas y jugadores de Del Bono por ganar una semifinal, fue el mismo que este domingo, tras perder la final, decidió aplaudir al campeón.

Lee además
de un potrero de chimbas al ascenso del futbol italiano: quien es el picante galvan, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente
Su historia

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente
la emocion del presidente de defensores y el recuerdo de sus fundadores, fallecidos en pandemia: daria lo que fuese porque estuvieran aca
El ascenso que nació del dolor

La emoción del presidente de Defensores y el recuerdo de sus fundadores, fallecidos en pandemia: "Daría lo que fuese porque estuvieran acá"

La historia parecía escrita para otro final: después del escándalo en Rivadavia, con jugadores lastimados y un plantel conmocionado, Villa Hipódromo llegaba a la definición contra Defensores de Argentinos con el desgaste emocional a cuesta. En la cancha, el rival fue superior, ganó el partido y selló el ascenso a la Primera A del fútbol sanjuanino.

Pero lo realmente llamativo llegó después del pitazo. Lejos de cualquier resentimiento, los jugadores de Villa Hipódromo caminaron hacia sus pares de Defensores, los felicitaron y acompañaron el festejo con aplausos. Una actitud que contrasta de lleno con la violencia sufrida semanas atrás.

Video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "De ser salvajemente agredidos por ganar en semis, a perder la final y aplaudir a su rival: el gesto a imitar de Villa Hipódromo Hace dos semanas, después de ganarle a Del Bono en semis, los jugadores rawsinos sufrieron una brutal paliza a manos de hinchas y jugadores bodegueros, padeciendo inlcuso la bajada de un jugador por fractura de tabique. Y hoy, en la final por el segundo ascenso a Primera, pasó exactamente lo contrario. Villa Hipódromo perdió con Defensores de Argentinos, se quedaron sin el ascenso… y ¿qué hicieron? Aplausos. Respeto. Felicitaciones al rival. Una postal que vale oro. Más info en @tiempodesanjuan #villahipodromo #futbolsanjuanino #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Seguí leyendo

Boca, de fiesta: le ganó a Argentinos, sumó su sexto triunfo al hilo y pasó a semis del Clausura

El "Chiquito" Romero sanjuanino, remisero y de Primera: "Tengo el auto roto, así que el lunes sólo voy a festejar"

Córdoba suma su cuarto equipo en Primera, tras el ascenso de Estudiantes de Río Cuarto

De la ilusión a la gloria: Defensores de Argentinos venció a Villa Hipódromo y ascendió por primera vez a Primera

Desamparados perdió ante Peñaflor y quedó eliminado del Regional Amateur; Alianza superó a Colón y accedió a la siguiente ronda

Colapinto quedó 14° en Qatar y se lamentó: "No tengo confianza"

Lisandro Martínez volvió a jugar para Manchester United tras casi 10 meses de baja

Inter Miami hizo historia y Lionel Messi se consagró campeón de la Conferencia Este

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Foto: Club Sportivo Desamparados.
Adiós al ascenso

Desamparados perdió ante Peñaflor y quedó eliminado del Regional Amateur; Alianza superó a Colón y accedió a la siguiente ronda

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los paneles solares de la Circunvalación se tiñeron de rojo por un motivo muy especial
"Luces que inspiran"

Los paneles solares de la Circunvalación se tiñeron de rojo por un motivo muy especial

Un cumpleaños terminó en tragedia: un nene de 5 años cayó a una pileta y se ahogó
En Córdoba

Un cumpleaños terminó en tragedia: un nene de 5 años cayó a una pileta y se ahogó

El Gobierno detalló la situación del Paso de Agua Negra y pidió circular con cuidado
Servicio

El Gobierno detalló la situación del Paso de Agua Negra y pidió circular con cuidado

La despedida de soltero, la maratónica borrachera y la partida de truco que terminó en un asesinato en Trinidad
Historias del Crimen

La despedida de soltero, la maratónica borrachera y la partida de truco que terminó en un asesinato en Trinidad

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete
Video

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete

Te Puede Interesar

La inquietante similitud de los dos juicios por mala praxis en San Juan: más médicos en la mira
Polémica

La inquietante similitud de los dos juicios por mala praxis en San Juan: más médicos en la mira

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Seguirá el "fresquito"? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente
Su historia

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente

Video: la estatua más céntrica de Sarmiento y la historia de los tiros video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: la estatua más céntrica de Sarmiento y la historia de los tiros

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete
Video

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete