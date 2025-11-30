De ser salvajemente agredidos por ganar en semis, a perder la final y aplaudir a su rival: el gesto a imitar de Villa Hipódromo

Villa Hipódromo cerró el Clausura con una imagen que habla más que cualquier resultado. El equipo que hace apenas unos días recibió golpes, corridas y agresiones de hinchas y jugadores de Del Bono por ganar una semifinal, fue el mismo que este domingo, tras perder la final, decidió aplaudir al campeón.
La historia parecía escrita para otro final: después del escándalo en Rivadavia, con jugadores lastimados y un plantel conmocionado, Villa Hipódromo llegaba a la definición contra Defensores de Argentinos con el desgaste emocional a cuesta. En la cancha, el rival fue superior, ganó el partido y selló el ascenso a la Primera A del fútbol sanjuanino.
Pero lo realmente llamativo llegó después del pitazo. Lejos de cualquier resentimiento, los jugadores de Villa Hipódromo caminaron hacia sus pares de Defensores, los felicitaron y acompañaron el festejo con aplausos. Una actitud que contrasta de lleno con la violencia sufrida semanas atrás.
