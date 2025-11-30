Pero lo realmente llamativo llegó después del pitazo. Lejos de cualquier resentimiento, los jugadores de Villa Hipódromo caminaron hacia sus pares de Defensores, los felicitaron y acompañaron el festejo con aplausos. Una actitud que contrasta de lleno con la violencia sufrida semanas atrás.

Video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "De ser salvajemente agredidos por ganar en semis, a perder la final y aplaudir a su rival: el gesto a imitar de Villa Hipódromo Hace dos semanas, después de ganarle a Del Bono en semis, los jugadores rawsinos sufrieron una brutal paliza a manos de hinchas y jugadores bodegueros, padeciendo inlcuso la bajada de un jugador por fractura de tabique. Y hoy, en la final por el segundo ascenso a Primera, pasó exactamente lo contrario. Villa Hipódromo perdió con Defensores de Argentinos, se quedaron sin el ascenso… y ¿qué hicieron? Aplausos. Respeto. Felicitaciones al rival. Una postal que vale oro. Más info en @tiempodesanjuan #villahipodromo #futbolsanjuanino #tiempodesanjuan"