Inter Miami hizo historia y Lionel Messi se consagró campeón de la Conferencia Este

Inter Miami dio un golpe contundente en la MLS y aplastó 5-1 a New York City FC para consagrarse campeón de la Conferencia Este y acceder a la gran final de la MLS Cup. La definición del torneo se jugará la próxima semana en el Chase Stadium, casa del equipo de Javier Mascherano, tras haber terminado como el mejor equipo de la fase regular.

El gran protagonista del encuentro fue Tadeo Allende, autor de un triplete que sentenció la superioridad de las Garzas. Además, Mateo Silvetti anotó tras una asistencia magistral de Lionel Messi, mientras que Telasco Segovia también se hizo presente en el marcador, completando una goleada histórica que ilusiona a la hinchada de Miami con el título.

Ahora, Inter Miami espera por su rival en la final, que saldrá del duelo entre San Diego FC y Vancouver Whitecaps. Con un equipo sólido, un Messi en estado de gracia y un Mascherano que ya imprime su sello, las Garzas sueñan con levantar la MLS Cup en su propio estadio. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/matiasm_02/status/1994941424878719210&partner=&hide_thread=false Otro título para la carrera de Lionel Andrés Messi



Otro gran paso para la historia de Inter Miami, de la mano del GOAT pic.twitter.com/GY8GhegOgJ — Mati (@matiasm_02) November 30, 2025

