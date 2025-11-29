sábado 29 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
MLS

Inter Miami hizo historia y Lionel Messi se consagró campeón de la Conferencia Este

Las Garzas vapulearon 5-1 a New York City FC en la final de la Conferencia Este y definirán el título la próxima semana en su estadio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Inter Miami dio un golpe contundente en la MLS y aplastó 5-1 a New York City FC para consagrarse campeón de la Conferencia Este y acceder a la gran final de la MLS Cup. La definición del torneo se jugará la próxima semana en el Chase Stadium, casa del equipo de Javier Mascherano, tras haber terminado como el mejor equipo de la fase regular.

Lee además
sin chances matematicas, atenas y marquesado se despidieron del regional amateur
Último partido

Sin chances matemáticas, Atenas y Marquesado se despidieron del Regional Amateur
flamengo es el campeon de la copa libertadores
4° título

Flamengo es el campeón de la Copa Libertadores

El gran protagonista del encuentro fue Tadeo Allende, autor de un triplete que sentenció la superioridad de las Garzas. Además, Mateo Silvetti anotó tras una asistencia magistral de Lionel Messi, mientras que Telasco Segovia también se hizo presente en el marcador, completando una goleada histórica que ilusiona a la hinchada de Miami con el título.

Ahora, Inter Miami espera por su rival en la final, que saldrá del duelo entre San Diego FC y Vancouver Whitecaps. Con un equipo sólido, un Messi en estado de gracia y un Mascherano que ya imprime su sello, las Garzas sueñan con levantar la MLS Cup en su propio estadio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/matiasm_02/status/1994941424878719210&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

River despidió a los héroes de Madrid: los emotivos videos

Baldazo de agua fría para Los Pumas: quedaron eliminados y lucharán por el quinto lugar del Seven de Dubai

Franco Colapinto no pudo levantar vuelo en Qatar y terminó último en la Sprint

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana

Los recuerdos y emociones de dos sanjuaninos que estuvieron en el día más importante de la historia de Boca

Colapinto, crítico con Alpine: "El auto no te hace disfrutar de manejar, es lo que hay"

"Terrible mano": la polémica que todavía retumba en Pocito tras la victoria de Desamparados

El Jockey viaja a Buenos Aires para medirse con la elite del seven argentino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
river despidio a los heroes de madrid: los emotivos videos
A lo grande

River despidió a los héroes de Madrid: los emotivos videos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imágenes Tiempo de San Juan
Imágenes impactantes

Terrible choque en Rawson: un auto intentó pasar a otro y embistió de frente a tres motos

No apta para emergencias: la calle sanjuanina que tiene 14 semáforos en sólo 5 kilómetros video
Recorrido en tiempo real

No apta para emergencias: la calle sanjuanina que tiene 14 semáforos en sólo 5 kilómetros

Murió el adolescente que movilizó a San Juan
El peor final

Murió el adolescente que movilizó a San Juan

Identificaron al motociclista que murió tras impactar contra un poste en Pocito
Sábado trágico

Identificaron al motociclista que murió tras impactar contra un poste en Pocito

Criminalística. Imagen ilustrativa
Tragedia vial

Un motociclista se mató al chocar contra un pilar en Pocito

Te Puede Interesar

Le entrada a Tupelí (foto ilustrativa).
Días decisivos

La puja por el Loteo Tupelí en San Juan: una historia de 46 años que tiene en vilo las casas de unas 60 familias

Por Miriam Walter
Domingo, fresquito y de ¿chaparrones?: así estará tiempo este domingo en San Juan
Alivio

Domingo, fresquito y de ¿chaparrones?: así estará tiempo este domingo en San Juan

Las calles de San Juan se llenaron de color y diversidad en la 16ta Marcha del Orgullo
Mucho brillo

Las calles de San Juan se llenaron de color y diversidad en la 16ta Marcha del Orgullo

En cuestión de horas, un hostigador fue condenado dos veces: no deja en paz a su expareja, que vive un calvario hace un mes
Una pesadilla

En cuestión de horas, un hostigador fue condenado dos veces: no deja en paz a su expareja, que vive un calvario hace un mes

Quién es Gregorio26270, el vendedor ambulante sanjuanino que pasó de la obra y la calle a ser furor en TikTok video
Historia

Quién es "Gregorio26270", el vendedor ambulante sanjuanino que pasó de la obra y la calle a ser furor en TikTok