De la ilusión a la gloria: Defensores de Argentinos venció a Villa Hipódromo y ascendió por primera vez a Primera

Defensores de Argentinos escribió este domingo una página histórica para el club al lograr su primer ascenso a la Primera Local, tras vencer por 2 a 0 a Villa Hipódromo en la cancha de Peñarol, en Chimbas.

Abrió el marcador a los 33 minutos del primer tiempo gracias a un penal ejecutado con precisión por Ezequiel Ferreyra, que desató el primer festejo en la tribuna. Desde allí, el conjunto de Rawson buscó reaccionar, pero no logró quebrar la defensa rival.

El primer gol de Defensores de Argentinos

Ya en el final del encuentro, cuando el reloj marcaba el cierre de la tarde, Johan Cuello apareció para sentenciar la historia y sellar el 2-0 definitivo que desató la celebración de jugadores, cuerpo técnico y simpatizantes. Con ese gol, Defensores aseguró el tan esperado ascenso a la máxima categoría del fútbol sanjuanino.

Con este resultado, el club acompañará en la temporada 2026 a Villa Ibáñez, que había logrado el salto de categoría semanas atrás. Para Defensores, se trata de un logro muy esperado y un premio al trabajo sostenido durante todo el año.

Postales del festejo

