De la ilusión a la gloria: Defensores de Argentinos venció a Villa Hipódromo y ascendió por primera vez a Primera

Defensores de Argentinos escribió este domingo una página histórica para el club al lograr su primer ascenso a la Primera Local, tras vencer por 2 a 0 a Villa Hipódromo en la cancha de Peñarol, en Chimbas.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
En la cancha de Peñarol, el conjunto de Santa Lucía venció a "La Villa" por 2-0 y se quedó con el ascenso ascenso a la máxima categoría del fútbol local. Postales de una tarde soñada para el "Defe".
Defensores de Argentinos escribió este domingo una página histórica para el club al lograr su primer ascenso a la Primera Local, tras vencer por 2 a 0 a Villa Hipódromo en la cancha de Peñarol, en Chimbas.
Abrió el marcador a los 33 minutos del primer tiempo gracias a un penal ejecutado con precisión por Ezequiel Ferreyra, que desató el primer festejo en la tribuna. Desde allí, el conjunto de Rawson buscó reaccionar, pero no logró quebrar la defensa rival.
Ya en el final del encuentro, cuando el reloj marcaba el cierre de la tarde, Johan Cuello apareció para sentenciar la historia y sellar el 2-0 definitivo que desató la celebración de jugadores, cuerpo técnico y simpatizantes. Con ese gol, Defensores aseguró el tan esperado ascenso a la máxima categoría del fútbol sanjuanino.
Con este resultado, el club acompañará en la temporada 2026 a Villa Ibáñez, que había logrado el salto de categoría semanas atrás. Para Defensores, se trata de un logro muy esperado y un premio al trabajo sostenido durante todo el año.