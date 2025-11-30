Los paneles solares de la Circunvalación se tiñeron de rojo por un motivo muy especial

En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH , que se conmemora cada 1 de diciembr e, San Juan transformó su infraestructura en un mensaje de concientización . El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y la Empresa de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), junto al Ministerio de Salud Pública, iluminó de color rojo los paneles solares de la Avenida de Circunvalación, una intervención que se suma a la campaña internacional por la prevención, la solidaridad y la información sobre el VIH.

La acción se inscribe en la iniciativa “Luces que Inspiran”, un programa provincial que convierte a la energía solar en vehículo de sensibilización comunitaria y promoción de políticas públicas de salud. En este marco, los monopostes solares de la Circunvalación —que forman parte del sistema que posicionó a San Juan como la primera provincia del país con una ruta nacional 100% solar— adoptan diferentes colores a lo largo del año en fechas relacionadas con la salud, la diversidad, la inclusión y el cuidado ambiental.

Cada 1 de diciembre, el mundo renueva el compromiso con la prevención, el acceso equitativo a los tratamientos y la eliminación del estigma que aún enfrentan las personas que viven con VIH. La jornada también destaca la importancia del uso de preservativos, la profilaxis pre-exposición (PrEP) y el empleo de material esterilizado, medidas fundamentales para evitar nuevas infecciones. Con un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, hoy es posible llevar una vida plena y con buena calidad.

Con esta intervención luminosa, San Juan no solo reafirma su liderazgo en innovación energética, sino también su compromiso con una sociedad más informada, empática y consciente. La primera ruta solar del país vuelve a convertirse en un símbolo que une tecnología, salud pública y responsabilidad social.