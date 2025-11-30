domingo 30 de noviembre 2025

Legislativa

Por qué cuesta que salgan las leyes más picantes del oficialismo provincial

Dos de las leyes que el Gobierno provincial quiere aprobar este año tienen problemas para salir con despacho favorable de una comisión: Legislación y Asuntos Constitucionales. Las razones.

Por Ana Paula Gremoliche
Hay, por lo menos, dos leyes que el oficialismo provincial viene queriendo tratar en la Cámara de Diputados de San Juan. Se trata de la Ley de Transporte (que tendrá finalmente tratamiento en la próxima sesión) y los cambios en la Ley de Emergencia Hídrica. Dos leyes que generaron chispazos con la oposición, lo que provocó que no tengan despacho favorable de una comisión clave: Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC). Por este motivo, el sector oficialista usa la carta del tratamiento sobre tablas aunque, todavía, sin éxito.

En la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales se tratan los proyectos que corresponden a, entre entre otras cosas, “principios, derechos y garantías constitucionales de la Provincia o de la Nación”. Por esto es que las dos leyes nombradas anteriormente se debaten en parte en esta comisión.

El quid de la cuestión es que el oficialísimo provincial tiene minoría en esta comisión, por lo que los proyectos que traen polémica en su mayoría no son acompañados. Los diputados oficialista que forman parte de LAC son solo Juan de la Cruz Córdoba, Marcela Quiroga y Alejandra Leonardo. Luego están los socios del Gobierno provincial, como lo es el bloquista Luis Rueda (que no apoya siempre las decisiones oficialista, uno de los casos es la Ley de Transporte). Fernando Patinella, por su parte, si bien viene acompañando al Gobierno, no es un voto asegurado. El resto de los miembros son todos peronistas: Leopoldo Soler, Graciela Seva, Pedro Albagli, Sonia Ferreyra, Fernanda Paredes y Franco Aranda. Es decir, de 11 miembros, solo hay tres diputados netamente oficialistas.

En el caso de la Ley de Transporte, no tuvo despacho favorable en LAC debido a que el proyecto tenía varias objeciones, mayormente de forma. Dada esta situación, el Gobierno provincial intentó tratarla sobre tablas en dos oportunidades, aunque al no contar con los votos decidieron desistir en el momento. Tras varias reuniones y después de que se aceptaran cambios, se acordó en la décimo tercera sesión tratarla el jueves 11 y, todo indica que sería aprobada, ya que los diputados que antes la objetaban ahora están conformes.

La situación de la Ley de Emergencia Hídrica es un poco más complejo. El Gobierno pretende incorporar a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) en esta emergencia, lo cual faculta a la empresa a realizar compras con contrataciones directas, a hacer planes de manejo del agua, a disponer del recurso libremente, etcétera. Esta cuestión generó varios chispazos en el recinto, puesto que desde el peronismo entienden que OSSE ya cuenta con las facultades para hacer obra pública y contratar libremente, ya que su protocolo de contratación es aprobado por el Poder Ejecutivo provincial. De todos modos, el jueves pasado se aprobó una moción de preferencia para que también sea tratada el jueves 11.

Cómo se arman las comisiones

Al principio de cada año legislativo, es el presidente nato de la Cámara de Diputados (en este caso Fabián Martín) el que se encarga de realizar los armados de las comisiones. Justamente es él el que debe cuidar que haya paridad en todas las comisiones. Aunque, dada la conformación altamente desigual para el oficialismo que tiene este cuerpo legislativo, es complicado lograrlo en todas.

Sin embargo, hay comisiones que son más importantes que otras. LAC es una de ellas, por el calibre y la importancia de las leyes que se tratan en la misma. Por ejemplo, si el Gobierno quiere cambiar el sistema electoral, debe pasar por esta comisión. Es por esta razón que se debería priorizar un armado equitativo en la misma.

Por Miriam Walter

