viernes 28 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Desempleo

Tras el cierre de Whirlpool, más empresas se achican, cierran, despiden, y podrían convertirse en importadoras

Por el peso de la firma, el cierre de Whirlpool generó un fuerte sacudón en el mundo del trabajo, pero otras empresas siguen el mismo camino: cierre, despidos, e importación, con una mínima cantidad de empleados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La industria argentina atraviesa un período de profunda reestructuración caracterizado por el cierre de establecimientos, la reducción de la capacidad operativa y la sustitución de la fabricación nacional por la importación de productos terminados. Estos cambios están generando despidos y encendiendo otra luz de alerta en diversas regiones del país. Las empresas en crisis citan la caída sostenida de la demanda interna y el impacto de la competencia de productos importados como las principales causas de estas decisiones. La poderosa Whirlpool esgrimió estas razones para informar, hace dos días, que dejaba en la calle a 220 trabajadores de su emprendimiento inaugurado en 2022, con una inversión de 52 millones de dólares, y se volcaría a la importación de electrodomésticos terminados.

Lee además
Whirlpool cerró su planta de Pilar.
Por caída de las ventas

No va más: Whirlpool Argentina cerró su planta de Pilar y despidió a sus 220 trabajadores
sorpresivo enfrentamiento del intendente de calingasta con empresarios y funcionarios por el camino de hualilan
Mensaje

Sorpresivo enfrentamiento del intendente de Calingasta con empresarios y funcionarios por el camino de Hualilán
image

La conversión: De fabricar a importar

Un caso emblemático de este cambio estratégico es la histórica fábrica santafesina DBT-Cramaco, productora de alternadores y grupos electrógenos. La compañía anunció el despido del 90% de su personal (37 trabajadores) y el cese de su línea de fabricación nacional en Sastre, Santa Fe, una decisión que afecta fuertemente a una ciudad de apenas 6.000 habitantes.

image

El nuevo esquema de DBT-Cramaco se centrará en la importación directa de equipos terminados desde China para su distribución en el mercado argentino, sin la intervención de la planta santafesina. Ricardo Ozuna, de la UOM El Trébol, resumió la justificación de la empresa señalando que les "conviene ensamblar grupos electrógenos trayendo componentes de afuera que fabricar acá".

Cierres y concentración en el conurbano bonaerense

La ola de cierres continúa afectando al Gran Buenos Aires especialmente, la zona del país con mayor densidad industrial. La firma de muebles Color Living, con más de 40 años en el mercado, anunció el cierre definitivo de su establecimiento en Pacheco, partido de Tigre.

image

La decisión resultó en el despido de los 40 trabajadores que se desempeñaban en los sectores de carpintería y tapicería. La empresa atribuyó la medida a la caída de la demanda y a la competencia de productos importados, especialmente de origen asiático y brasileño. Color Living decidió concentrar toda su producción en su planta principal de Villa del Rosario, Córdoba, donde emplea a aproximadamente 400 personas. Este cierre se suma al de Whirlpool en Pilar, ocurrido 24 horas antes. Solo en el partido de Pilar, se registraron más de 1.500 despidos industriales este año por cierres y reestructuraciones.

El caso de los textiles

La industria textil también está experimentando un severo proceso de achicamiento y reestructuración. La empresa Tn Platex decidió cerrar su línea de confección de prendas deportivas y ropa interior en la planta de Monte Caseros, Corrientes, lo que significó el despido de 20 de los 36 operarios de ese sector.

image

Esta medida es parte de una reorganización interna impulsada por la fuerte caída del consumo local y la competencia importada. La compañía reubicará a los 16 trabajadores restantes para liberar espacio y concentrarse en la producción de telas, una actividad que hoy resulta más rentable. El objetivo es desmantelar el sector de confección para instalar nuevas máquinas destinadas exclusivamente a la producción de telas.

La crisis en este rubro es grave: tras la reducción de aranceles a las importaciones de ropa, calzado y telas, 381 empresas del sector cerraron desde diciembre de 2023. En lo que va de 2025, el 70 por ciento del consumo textil se cubre con productos importados, representando una suba de 13 puntos porcentuales respecto al 57 por ciento registrado en 2024. Actualmente, el rubro textil opera al 44,4 por ciento de su capacidad instalada.

Las empresas afectadas, que incluyen firmas de electrodomésticos, metalúrgicas, madereras y textiles, citan las mismas causas para los despidos y cierres: apertura comercial y mercado interno en retroceso. El sector maderero, por ejemplo, viene denunciando desde principios de 2025 el ingreso masivo de productos terminados a precios sensiblemente inferiores, lo que redujo drásticamente los pedidos a fábricas locales.

Seguí leyendo

Se triplicó la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos

El PRO salió a despegarse de su diputada nacional antivacunas, que llevó al Congreso al "hombre magnético"

Una diputada nacional llevó al Congreso al "hombre magnético", para su campaña antivacunas

Otra diputada nacional del PRO salta al mileísmo, que queda cerca de ser la primera minoría

Operaron del corazón a Juan Schiaretti: cuál es su estado de salud

Fuerte rechazo del PJ a la "precarización laboral del FMI" que impulsa Javier Milei

Allanan y embargan al financista ligado al "Chiqui Tapia"

El sábado Milei se va a ver una semifinal, ¿de qué?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el sabado milei se va a ver una semifinal, ¿de que?
De local

El sábado Milei se va a ver una semifinal, ¿de qué?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel
Increíble

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel

La paritaria docente se reabrió el viernes 7 de noviembre y se continúa el 5 de diciembre, con los gremios UDAP, UDA y AMET.- 
Negociación

Bono de fin de año para estatales sanjuaninos: qué dijo el ministro de Economía sobre concederlo

El alerta amarilla por tormenta apunta principalmente a los departamentos del este sanjuanino.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormenta para cinco departamentos de San Juan

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas
Con las manos en la masa

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas

Confirmaron que el cuerpo hallado este jueves flotando en el mar de La Serena, en Chile, correspondía al de Alejandro Cabrera, el joven sanjuanino de 17 años que permanecía desaparecido.
Fin de la búsqueda

Confirmaron que el cuerpo hallado en el mar chileno es Alejandro, el sanjuanino de 17 años

Te Puede Interesar

Sorpresivo enfrentamiento del intendente de Calingasta con empresarios y funcionarios por el camino de Hualilán
Mensaje

Sorpresivo enfrentamiento del intendente de Calingasta con empresarios y funcionarios por el camino de Hualilán

Por Ana Paula Gremoliche
Juan Manuel Jofré, el estafador condenado.
Embaucador preso

Un estafador que sigue cosechando condenas, ahora por dos fraudes por 17.000 dólares

Coti Fiol dejó hasta su propio emprendimiento para conocer otras culturas y aprender idiomas video
Sanjuaninos por el Mundo

Coti Fiol dejó hasta su propio emprendimiento para conocer otras culturas y aprender idiomas

Alarma por robos a los tour de compras a Chile: en San Juan hay preocupación y hasta suspendieron viajes
Impacto

Alarma por robos a los tour de compras a Chile: en San Juan hay preocupación y hasta suspendieron viajes

Gentileza: Diario de Cuyo. 
Decisión

La lluvia provocó una creciente en Valle Fértil y cortaron la Ruta 510