viernes 28 de noviembre 2025

Cambio

Otra diputada nacional del PRO salta al mileísmo, que queda cerca de ser la primera minoría

El éxodo de legisladores nacionales del PRO a La Libertad Avanza continúa, y posiciona al mileísmo cerca de un lugar de privilegio en Diputados, que le permitiría ser la primera minoría y conducir gran parte de las comisiones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Libertad Avanza (LLA) anunció este viernes la incorporación estratégica de la diputada nacional Verónica Razzini, elevando su tropa legislativa a 92 escaños y quedando al borde de arrebatarle al peronismo la ansiada primera minoría en la Cámara baja.

otra diputada del pro salto a la libertad avanza, que supero los dos tercios
Pase

Otra diputada del PRO saltó a La Libertad Avanza, que superó los dos tercios
con el pase de tres radicales, la libertad avanza quedo a un paso de ser la primera minoria en diputados
Congreso

Con el pase de tres radicales, La Libertad Avanza quedó a un paso de ser la primera minoría en Diputados

El pase de Razzini, que había llegado al Congreso de la mano del PRO en 2023 y se había alejado para conformar el bloque Futuro y Libertad, fue celebrado en redes sociales por la senadora electa Patricia Bullrich. Bullrich, quien fue designada como jefa del bloque libertario en el Senado para la nueva etapa y se está moviendo como jefa de todo el esquema libertario en el Congreso, le dio la bienvenida junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Quién es Verónica Razzini

Verónica Razzini es una empresaria rosarina conocida por su activismo como dirigente "anti bloqueos". Lideró el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), una organización de dueños de pymes para resistir paros y protestas, luego de que su empresa familiar sufriera un bloqueo sindical de tres meses en 2020. En 2023, presentó el proyecto de ley Anti Bloqueos para terminar con "la práctica extorsiva de algunos sindicatos en Argentina".

Al justificar su salto a las huestes libertarias, Razzini afirmó estar agradecida con Bullrich por abrirle las puertas y señaló: “Vine a la política con la convicción de devolverle fuerza y previsibilidad a las Pymes y empresas... El rumbo que Javier Milei emprendió es coherente con este sueño”.

Bullrich, por su parte, destacó que Razzini tiene “la convicción, el trabajo y la fuerza necesaria para empujar las transformaciones que las pymes y las empresas necesitan”.

La carrera por la primera minoría

La llegada de Razzini es un paso crucial en la carrera contra el tiempo que emprendió LLA para superar a Unión por la Patria (UxP) en cantidad de integrantes. Con 92 bancas, el oficialismo se posiciona inmediatamente detrás de Fuerza Patria (el peronismo), que cuenta con 96 o 97 integrantes si no hay cambios.

La posibilidad de que LLA se convierta en la primera minoría depende ahora de las fracturas internas del peronismo. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, negocia la salida de sus cuatro diputados de UxP para sumarse a un espacio federal. Si esos cuatro diputados se van, Fuerza Patria bajaría a 93 integrantes, quedando igualado o incluso superado por LLA.

La importancia de este estatus legislativo es institucional y simbólica:

  • Otorga a LLA el derecho a designar un representante propio en la vicepresidencia segunda de la Cámara.
  • Permite reclamar la presidencia de más comisiones.
  • Determina el reparto proporcional de representantes en cada una de las comisiones, vital para definir la viabilidad de los proyectos de ley antes de llegar al recinto.

El poder de Bullrich

La incorporación de Razzini pone de manifiesto el poder delegado que tiene la saliente ministra Patricia Bullrich para reclutar legisladores.

Este no es el primer golpe al PRO: previamente, Bullrich ya había desmembrado a ese bloque, logrando el pase de ocho diputados nacionales a LLA. Esa estampida estuvo encabezada por Damián Arabia, e incluyó figuras sensibles como Silvana Giudici (quien asumirá como secretaria parlamentaria libertaria) y Belén Avico, entre otros.

Además de los pases del PRO, LLA también logró días atrás la conversión de tres diputados conocidos como "radicales libertarios" o “radicales con peluca” (Mariano Campero, Luis Picat y José Federico Tournier), consolidando la expansión de la bancada oficialista en la antesala de la sesión preparatoria del 3 de diciembre.

