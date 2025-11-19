Con el pase de tres radicales, La Libertad Avanza quedó a un paso de ser la primera minoría en Diputados

En la antesala de la jura del 10 de diciembre, la Cámara de Diputados experimenta una reconfiguración significativa, con La Libertad Avanza (LLA) fortaleciendo su bloque mediante la incorporación de legisladores de otros partidos políticos. Este movimiento busca blindar al oficialismo para encarar los debates sensibles de fin de año y el próximo período, incluyendo el Presupuesto y las reformas laboral y tributaria que la administración libertaria planea enviar a sesiones extraordinarias.

Con los recientes pases, La Libertad Avanza quedó a un paso de la primera minoría, alcanzando los 91 diputados. La bienvenida fue oficializada por el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y el presidente de la Cámara, Martín Menem.

Las incorporaciones más recientes incluyen a tres diputados que anteriormente formaban parte de la Unión Cívica Radical (UCR): Luis Picat (Córdoba), José Federico Tournier (Corrientes), y Mariano Campero (Tucumán).

Estos tres legisladores habían desertado previamente de la UCR para conformar la bancada Liga del Interior. Ellos ya venían articulando mayorías y trabajando con el oficialismo, ayudando a sostener votaciones clave como los vetos presidenciales, lo que les valió el mote de “peluca”. Al unirse formalmente a LLA, "blanquean la posición política que habían asumido hace bastante tiempo". Mariano Campero justificó su incorporación señalando que han caminado junto al presidente Milei desde el primer día y aceptan la invitación porque saben que sostener la gobernabilidad desde el Congreso hará que la Argentina despegue.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mariano_campero/status/1991222930366157222&partner=&hide_thread=false Hemos caminado junto al presidente @JMilei desde el primer día, cuando sólo había coraje y convicción.

Llegamos al Congreso en 2023, junto a @PatoBullrich para pelear la batalla que había que pelear.

Hoy, damos un paso más: aceptamos la invitación de @LLibertadAvanza.

Porque… pic.twitter.com/Aaw9XbPMdS — Mariano Campero (@mariano_campero) November 19, 2025

A estas incorporaciones se suman otros pases previos, como siete diputados del PRO del ala de Patricia Bullrich, y la cordobesa Belén Avico, también proveniente de la bancada del partido amarillo.

El objetivo inmediato de LLA es seguir anexando bancas para superar en tamaño a Unión por la Patria y convertirse en primera minoría. Gabriel Bornoroni celebró el fortalecimiento, posteando en redes sociales: “Seguimos sumando leones para aprobar las leyes que Javier Milei necesita. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia”.

La composición de los bloques es fundamental no solo para la conformación de las comisiones y presidencias, sino también para asegurar el control político en los debates más sensibles. Si LLA logra ser la fuerza más numerosa, podría controlar una mayor cantidad de presidencias de comisiones, tener más representantes en esos cuerpos de trabajo y reclamar la Vicepresidencia Primera de la Cámara. El oficialismo busca consolidar un bloque que supere los 97 diputados, cifra que anularía disputas internas por comisiones y reforzaría el control político.

Mientras LLA crece, el peronismo (Unión por la Patria/Fuerza Patria) corre el riesgo de achicarse y desmoronarse, observando una posición de fortaleza que se desmorona.

El bloque Unión por la Patria llegaría a la nueva composición con 96 diputados, o 97 según otras fuentes, debido a la confirmación de la salida del tucumano Javier Noguera. Sin embargo, este número está bajo sospecha, ya que se habla de que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, evalúa conformar una bancada propia con cuatro legisladores de su provincia (Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega, Fernando Monguillot y Claudia Palladino). Si estos catamarqueños se fueran, el peronismo quedaría en 92 diputados y perdería su condición de primera minoría. Asimismo, el puntano Jorge "Gato" Ferreyra también se irá a otros rumbos.

De concretarse estas migraciones, LLA quedaría a tiro de conquistar la meta de la primera minoría. Hay especulaciones de que el gobernador Jalil podría confluir con el tucumano Osvaldo Jaldo (bloque Independencia) y otros mandatarios dialoguistas para armar un interbloque que represente a las provincias, lo que sería un actor clave para negociar leyes económicas y de gobernabilidad.

La dinámica legislativa se acelera; aunque la jura aún no ha ocurrido, el Congreso ya funciona como una maquinaria encendida, con los pases de bancas buscando definir las afinidades políticas necesarias para impulsar o frenar la agenda de reformas.