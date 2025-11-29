sábado 29 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mano a mano

Fin de ciclo para Walberto Allende: qué deja su paso por Diputados y qué viene para el peronismo

El diputado nacional dejará su banca el 10 de diciembre después de dos mandatos consecutivos. En una entrevista con Tiempo de San Juan repasó sus momentos clave, evaluó a los legisladores sanjuaninos que continúan y analizó sin filtros la crisis, la autocrítica y el futuro del peronismo provincial.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2025-11-28 at 10.50.12 PM

Walberto Allende terminará este 10 de diciembre sus ocho años como diputado nacional, tras haber ingresado en 2017 y renovado en 2021. En una entrevista mano a mano con Tiempo de San Juan, el dirigente nuevejulino repasó un período legislativo atravesado por crisis internas en el peronismo, votaciones polémicas, disputas federales y debates que marcaron la agenda nacional. También habló sobre los sanjuaninos que seguirán representando a la provincia en el Congreso y describió el desafío que enfrenta el Partido Justicialista (PJ) tras perder la gobernación de San Juan después de dos décadas, en el 2023.

Lee además
renuncias consecutivas y entrega de diplomas: como fue el procedimiento legal para que asuma carlos jaime como diputado nacional
Decisión

Renuncias consecutivas y entrega de diplomas: cómo fue el procedimiento legal para que asuma Carlos Jaime como diputado nacional
La niña de 10 años que sufrió quemaduras de grados A y B en distintas zonas del cuerpo en el interior de una escuela de Ullum.
Repercusiones

Un Diputado provincial pidió justicia por el caso de la alumna quemada en una escuela de Ullum

“Fueron años muy distintos”, resumió, al referirse al primer tramo de mandato con Alberto Fernández como presidente, la pandemia y las tensiones dentro del propio oficialismo. Recordó especialmente el debate de la Ley del Aborto, aprobada en el 2020. “Fue un proyecto muy polémico. Yo no estuve de acuerdo ni con la iniciativa ni con el fuerte apoyo que le dio el presidente. Dividió mucho la opinión dentro del bloque y dividió a la sociedad. Nos alejó de sectores que históricamente eran afines, como la Iglesia Católica y los evangélicos”. Para él, la discusión llegó “en un contexto de pandemia que profundizó las grietas”.

También mencionó otras batallas legislativas que marcaron su paso por la Cámara baja, como la oposición a la ley de humedales “porque iba a atentar contra distintas actividades económicas”, y el duro trabajo territorial y parlamentario para ampliar el régimen de zonas frías, que permitió que San Juan accediera al subsidio del gas en 2021. “Logramos sumar casi tres millones de nuevos usuarios en el país y particularmente beneficiamos a toda la provincia. Este gobierno ya va por la cuarta o quinta vez intentando eliminarlo”, cuestionó.

Su rol como presidente de la Comisión de Minería fue uno de los ejes de su gestión. “No ha sido fácil, pero trabajamos mucho para que sectores que antes tenían una opinión distinta sobre la minería empezaran a mirarla de otra manera. El mundo necesita los minerales que nosotros tenemos”, sostuvo. Destacó que el gobierno nacional actual le dio un impulso que no había existido antes: “La ley de inversiones mineras fue importante, pero faltaba algo más. El RIGI vino a complementar, lo pone más competitivo frente a países como Chile o Perú”.

Sobre ese punto, Allende volvió sobre una de sus decisiones más controvertidas dentro del PJ: su apoyo al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, pese al rechazo del peronismo nacional y a que el senador Sergio Uñac votó en contra. “Hubo algunas voces en desacuerdo, pero con Coqui y Fabiola lo conversamos. Decidimos pensando en lo que fue tradicionalmente la mirada del justicialismo sanjuanino sobre la actividad minera. Votamos pensando en los grandes proyectos que se pueden desarrollar en la provincia”, explicó. Aseguró que Uñac les dio libertad de acción y que no hubo un conflicto mayor: “Rechazamos la ley Bases porque no estábamos de acuerdo con varios puntos, pero creíamos necesario acompañar el capítulo minero”.

Antes de irse, evaluó a quienes seguirán representando a San Juan en la Cámara de Diputados. Sobre Jorge “Coqui” Chica, sorprendió su valoración: “Me ha sorprendido la rapidez con la que se adaptó al Congreso. Estamos ante la posibilidad cierta de un dirigente muy importante. Tiene una proyección enorme”. También habló del diputado electo Cristian Andino: “Tiene más experiencia ejecutiva y una enorme capacidad. Creo que entre los dos harán una buena dupla”.

En lo personal, Allende se mostró agradecido por el camino recorrido: “Nunca pensé llegar a estos lugares. Empecé como obrero en la municipalidad en 1981. Ser dos veces diputado nacional encabezando la lista es un honor inmenso”. Comentó además su rol internacional como vicepresidente de Parlamento por la Tolerancia y la Paz, una institución financiada por Emiratos Árabes, que lo llevó a representar a Argentina en países como Etiopía, Camboya y ante Naciones Unidas.

Pero también habló del futuro y del estado del peronismo sanjuanino. “El peronismo está en un proceso de reacomodamiento después de perder el gobierno tras 20 años. La unidad hoy no es una opción, es una obligación. Pero además necesitamos renovar las propuestas. Hay sectores a los que ya no llegamos”, diagnosticó. Fue crítico del discurso tradicional del PJ: “Hay cosas que quedaron viejas. En algunas cuestiones aparecemos antiguos. La política cambió profundamente y tenemos que aggiornarnos”.

Reivindicó su identidad peronista tradicional y marcó distancia con Cristina Fernández de Kirchner: “Reconozco el trabajo que se hizo en la gestión de Néstor y Cristina, pero yo me identifico con el peronismo clásico. No estaba de acuerdo con que Cristina presidiera el PJ Nacional. No lograba unir al movimiento y lo estamos viendo”. Aun así, dijo haber tenido siempre libertad para expresar sus opiniones.

También dejó una autocrítica sobre la derrota de 2023: “Nos dedicamos mucho a gobernar y no a cuidar la política. Y la política sigue siendo contacto con la gente. Creo que fallamos ahí. La gente también espera que uno diga ‘en esto nos equivocamos’”.

De cara al 2027, consideró que el justicialismo deberá diferenciarse más claramente del modelo del gobernador Marcelo Orrego: “Hay que recuperar a ese sector que dejó de acompañarnos. San Juan nunca fue totalmente peronista; siempre hubo un segmento que iba y venía. Ahora eligió otra opción y tenemos que entender por qué”. Valoró, sin embargo, que Orrego tiene “orígenes peronistas” y que sostiene políticas como la defensa de la salud pública, la educación, la obra pública y el transporte: “Eso explica ciertas continuidades, pero también nos obliga a repensarnos si queremos volver a ser gobierno”.

Al despedirse del Congreso, Allende asegura que no se retira de la política. “Lo que se pueda aportar, lo aportaremos. La experiencia sirve, sobre todo cuando se atraviesan momentos difíciles como los de ahora. Siempre he sido un peronista conciliador y eso es lo que hace falta hoy”, afirmó

Temas
Seguí leyendo

Fabián Martín seguirá en la vicegobernación y asumirá como diputado Carlos Jaime

Sorpresivo enfrentamiento del intendente de Calingasta con empresarios y funcionarios por el camino de Hualilán

Tras el cierre de Whirlpool, más empresas se achican, cierran, despiden, y podrían convertirse en importadoras

Se triplicó la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos

El PRO salió a despegarse de su diputada nacional antivacunas, que llevó al Congreso al "hombre magnético"

Una diputada nacional llevó al Congreso al "hombre magnético", para su campaña antivacunas

Otra diputada nacional del PRO salta al mileísmo, que queda cerca de ser la primera minoría

Operaron del corazón a Juan Schiaretti: cuál es su estado de salud

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imágenes Tiempo de San Juan
Imágenes impactantes

Terrible choque en Rawson: un auto intentó pasar a otro y embistió de frente a tres motos

Quedó en libertad el empresario y principal acusado de la multimillonaria estafa con lotes
Hay 600 denuncias

Quedó en libertad el empresario y principal acusado de la multimillonaria estafa con lotes

El chofer Juan Sisterna, el empresario Víctor Ceferino Sosa y Débora Castro. Más atrás, el juez Alberto Caballero.
Megaestafa

Desbarataron una banda que robaba las meriendas destinadas a las escuelas sanjuaninas

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson
Tragedia

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson

Juan Manuel Jofré, el estafador condenado.
Embaucador preso

Un estafador que sigue cosechando condenas, ahora por dos fraudes por 17.000 dólares

Te Puede Interesar

Alejandro Alcayaga y Liliana Loyola luego de sus detenciones en septiembre pasado.
Desamor, droga y venganza

Continúa la novela: volvieron a imputar a la "Borges" por entrar a la casa de su exmarido narco en Chimbas y armarle un escándalo

Por Redacción Tiempo de San Juan
El elenco de Las aventuras de Poseidón en la antesala del estreno de Tres historias del mar. video
Propuesta teatral

Cuatro voces que hacen única 'Tres historias del mar'

Así se verá terminada una de las nuevas obras en el Parque de Mayo. 
Mejoras

El Parque de Mayo se sigue transformando: se demuelen los viejos kioscos y sanitarios para construir dos modernos núcleos de servicio

Identificaron al motociclista que murió tras impactar contra un poste en Pocito
Sábado trágico

Identificaron al motociclista que murió tras impactar contra un poste en Pocito

No apta para emergencias: la calle sanjuanina que tiene 14 semáforos en sólo 5 kilómetros video
Recorrido en tiempo real

No apta para emergencias: la calle sanjuanina que tiene 14 semáforos en sólo 5 kilómetros