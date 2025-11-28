viernes 28 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Una diputada nacional llevó al Congreso al "hombre magnético", para su campaña antivacunas

La diputada chaqueña del PRO, Marilú Quiroz, protagonizó un polémico acto en la Cámara de Diputados de la Nación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Congreso de la Nación, sede de debates cruciales, fue transformado momentáneamente en un set de reality show el pasado 27 de noviembre, gracias a una convocatoria de pretendido voltaje científico impulsada por la diputada del PRO por Chaco, Marilú Quiroz. El evento, pomposamente titulado “¿Qué contienen realmente las vacunas del COVID-19?”, prometía ser un "ateneo científico", pero culminó con una demostración que, para algunos, será inolvidable.

Lee además
ya no habra vacuna contra la fiebre amarilla a quienes viajen al exterior por turismo
Salud Pública

Ya no habrá vacuna contra la fiebre amarilla a quienes viajen al exterior por turismo
La vacuna contra la fiebre amarilla dejará de colocarse de forma gratuita en San Juan, tras una medida implementada por el Gobierno nacional.
Atención

"Hasta agotar stock": por decisión de Nación, una vacuna dejará de colocarse gratis en San Juan

El hombre magnético y la Gran Revelación

La estrella indiscutida de la jornada fue José Daniel Fabián, un ciudadano que, presuntamente, ha adquirido superpoderes tras inocularse contra el COVID-19. Fabián subió al escenario con el torso desnudo para exponer la supuesta "magnetización" que lo afecta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1994163048651669733&partner=&hide_thread=false

Ante la expectación del público, y "tras un par de intentos infructuosos", el hombre logró que un imán o varios objetos metálicos se adhirieran a su pecho y abdomen. La licenciada en biotecnología Lorena Diblasi, actuando como una especie de maestra de ceremonias, presentó a Fabián como la viva prueba de las "secuelas" de la inoculación.

Para disipar cualquier duda malintencionada, Diblasi ofreció una explicación que la comunidad científica debería enmarcar: “Esto no es grasa en la piel, señoras y señores. A él no le sucedía esto”.

La verdad científica: Un poco de agua y grasa, nada de talco

Mientras la comunidad antivacunas se regocijaba ante la prueba irrefutable de que los ciudadanos, tras vacunarse contra cualquier peste, se convertirían en imanes andantes, la ciencia vino a arruinar la fiesta.

Resulta que el fenómeno que permite que un clip, una cuchara o incluso migas de pan se adhieran momentáneamente al cuerpo no es la ingeniería de nano-bots magnéticos inyectados, sino una propiedad física tan aburrida como ubicua: la tensión superficial.

La tensión superficial es descrita como la "piel del agua", una "pegatina" generada por la humedad o el agua entre los objetos y el cuerpo. Además, los expertos señalan que las grasas naturales presentes en la piel también pueden ser las culpables de dicha adherencia. Es tan simple que, para hacer desaparecer el "presunto magnetismo", "basta con talco en la zona".

La licenciada en Biotecnología María Noelia Lardizábal, en un intento por introducir la lógica al debate, explicó que las vacunas contra el COVID-19 no contienen los metales necesarios para causar magnetismo, y que este efecto es un "fenómeno general del cuerpo, ocurre en personas vacunadas como no vacunadas".

Para colmo de males para los antivacunas, los organismos internacionales han negado rotundamente la existencia de componentes magnéticos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han confirmado que las vacunas son seguras y están "libres de metales que causarían una atracción magnética". Es más, según el físico Alberto Nájera, la cantidad de material inyectado sería microscópica para sostener un imán en la piel, y si contuvieran material magnético, la vacuna "no sería transparente".

El mejor show, en el peor momento

Mientras que el Congreso se ocupaba de estos cruciales experimentos, es importante señalar que la diputada Quiroz finaliza su mandato en pocos días. Además, la jornada antivacunas coincidió con un contexto en el que, debido a la caída en las coberturas de vacunación, Argentina está experimentando rebrotes de enfermedades prevenibles como el sarampión y la tos convulsa.

En una respuesta quizás un poco menos dramática, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, tuvo que recordar al público, vía X, que el Calendario Nacional de Vacunación se basa en "evidencia científica y en décadas de uso seguro".

Seguí leyendo

Sorpresivo enfrentamiento del intendente de Calingasta con empresarios y funcionarios por el camino de Hualilán

Tras el cierre de Whirlpool, más empresas se achican, cierran, despiden, y podrían convertirse en importadoras

Se triplicó la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos

El PRO salió a despegarse de su diputada nacional antivacunas, que llevó al Congreso al "hombre magnético"

Otra diputada nacional del PRO salta al mileísmo, que queda cerca de ser la primera minoría

Operaron del corazón a Juan Schiaretti: cuál es su estado de salud

Fuerte rechazo del PJ a la "precarización laboral del FMI" que impulsa Javier Milei

Allanan y embargan al financista ligado al "Chiqui Tapia"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el sabado milei se va a ver una semifinal, ¿de que?
De local

El sábado Milei se va a ver una semifinal, ¿de qué?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel
Increíble

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel

La paritaria docente se reabrió el viernes 7 de noviembre y se continúa el 5 de diciembre, con los gremios UDAP, UDA y AMET.- 
Negociación

Bono de fin de año para estatales sanjuaninos: qué dijo el ministro de Economía sobre concederlo

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas
Con las manos en la masa

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas

El alerta amarilla por tormenta apunta principalmente a los departamentos del este sanjuanino.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormenta para cinco departamentos de San Juan

Confirmaron que el cuerpo hallado este jueves flotando en el mar de La Serena, en Chile, correspondía al de Alejandro Cabrera, el joven sanjuanino de 17 años que permanecía desaparecido.
Fin de la búsqueda

Confirmaron que el cuerpo hallado en el mar chileno es Alejandro, el sanjuanino de 17 años

Te Puede Interesar

Sorpresivo enfrentamiento del intendente de Calingasta con empresarios y funcionarios por el camino de Hualilán
Mensaje

Sorpresivo enfrentamiento del intendente de Calingasta con empresarios y funcionarios por el camino de Hualilán

Por Ana Paula Gremoliche
Juan Manuel Jofré, el estafador condenado.
Embaucador preso

Un estafador que sigue cosechando condenas, ahora por dos fraudes por 17.000 dólares

Coti Fiol dejó hasta su propio emprendimiento para conocer otras culturas y aprender idiomas video
Sanjuaninos por el Mundo

Coti Fiol dejó hasta su propio emprendimiento para conocer otras culturas y aprender idiomas

Alarma por robos a los tour de compras a Chile: en San Juan hay preocupación y hasta suspendieron viajes
Impacto

Alarma por robos a los tour de compras a Chile: en San Juan hay preocupación y hasta suspendieron viajes

Gentileza: Diario de Cuyo. 
Decisión

La lluvia provocó una creciente en Valle Fértil y cortaron la Ruta 510