miércoles 13 de agosto 2025

Ya no habrá vacuna contra la fiebre amarilla a quienes viajen al exterior por turismo

Desde ahora, quienes viajen al exterior deberán aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla en clínicas privadas, y abonarla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Ministerio de Salud resolvió que a partir de hoy, la vacuna contra la fiebre amarilla se aplicará de manera gratuita únicamente en las zonas endémicas del país.

La resolución entonces deja sin efecto la cobertura de la vacuna para "quienes viajen al exterior por turismo". Según explicó en un comunicado, en esos casos se "podrán vacunarse en los centros privados habilitados pagando por la misma".

"Esta medida busca garantizar un uso responsable y eficiente de los recursos públicos, priorizando las necesidades sanitarias reales de la población argentina", enfatizó la cartera que conduce Mario Lugones.

"Los recursos existen y se están orientando hacia una mejor atención a los pacientes, la mejora de las instalaciones y una remuneración más justa para el personal de salud", aclararon.

