sábado 9 de agosto 2025

Salud

En San Juan: más del 64% de embarazadas ya se colocó la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio

Para proteger al recién nacido y lactantes contra las infecciones respiratorias agudas bajas, se impulsa la campaña para embarazadas que se encuentran entre la semana 32 a las 36 de gestación para que se vacunen contra este virus.

Por Redacción Tiempo de San Juan
embarazadas

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Salud, por medio del Programa Provincial de Inmunizaciones, dependiente de la División Epidemiología, Departamento de Medicina Sanitaria, Secretaria Técnica, refuerzan la campaña de vacunación contra el Virus Sincitial Respiratorio – VSR.

La misma etapa dirigida a las embarazadas, que se encuentren entre la semanas 32 a la 36 de gestación, con el objetivo de proteger a los recién nacidos y lactantes hasta el año de vida contra las infecciones respiratorias agudas bajas (bronquiolitis y la neumonía) causadas por el Virus Sincitial respiratorio – VRS.

En este contexto, un 64% de embarazadas ya accedieron a la vacunación con el objetivo de poder alcanzar a unas 2.073 embarazadas para alcanza el 100%.

La vacunación contra el virus Sincitial respiratorio refuerza lo siguiente:

  • La vacunación transfiere anticuerpos, a través de la placenta y posteriormente por medio de la lactancia protege al bebé durante los primeros seis meses de vida, de formas severas de la enfermedad.
  • Además redujo el 70% de los ingresos a terapia intensiva por infecciones respiratorias.
  • Es gratuita, segura y esta disponible en todos los centros de salud y hospitales de la provincia.
