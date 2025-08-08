Boxeo: Mirco Cuello le ganó a un mexicano por KO y ¡Argentina tiene un nuevo campeón del mundo!

Mirco Cuello (16-0/ 13 KO) hizo historia en Libia: aplastó por KOT2 al mexicano Sergio Ríos (19-1/ 7 KO) y conquistó el título mundial interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). De esta manera, Argentina tiene otro campeón del mundo en la actualidad: se suma al Pumita Martínez.

El boxeador santafesino, de 24 años, lo pasó por arriba al mexicano. La paridad en el combate duró apenas dos minutos. Antes del cierre del primer round, logró tirar al "Chakal", quien sobrevivió y salió al segundo asalto.

Mirco Cuello lo tiró de nuevo y, poco después de que su rival se puso de pie, dio el golpe de gracia con un espectacular gancho al hígado: una categórica y soberbia definición para consagrarse campeón del mundo.

Con este triunfo, el santafesino conquistó el título mundial interino de la AMB de la categoría pluma. Es el segundo argentino campeón del mundo en la actualidad (junto a Fernando "el Pumita" Martínez, dueño del cinturón AMB supermosca) y es el 43° en toda la historia del boxeo nacional.