sábado 9 de agosto 2025

Torneo Clausura

Clásico apasionante: River visita a Independiente en busca de un triunfo clave

El partido se juega este sábado desde las 18.30. Gallardo mantendría la base del último partido ante San Martín de Tucumán y la única duda está en el ataque: si entra Quintero o juega Lencina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
river

Este sábado desde las 18.30, River Plate visitará a Independiente en el estadio Libertadores de América por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. Marcelo Gallardo, tras la victoria en Copa Argentina frente a San Martín de Tucumán, parece tener prácticamente definida la formación para el clásico contra el Rojo.

Pese a tener en agenda el duelo de ida de octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad, el Muñeco no apostaría a una rotación amplia y mantendría el esquema 4-3-3 que utilizó en sus últimos encuentros. El arco estará custodiado por Franco Armani, mientras que en defensa repetirán Gonzalo Montiel por derecha, Marcos Acuña por izquierda, y la dupla central seguirá siendo Germán Pezzella y Paulo Díaz, aprovechando la ausencia por lesión de Lucas Martínez Quarta.

En el mediocampo tampoco habrá modificaciones, con Enzo Pérez como volante central, flanqueado por Kevin Castaño por derecha y Matías Galarza por izquierda. La única incógnita está en la ofensiva, donde Santiago Lencina parece ser el favorito para ocupar el extremo derecho, aunque Gallardo no descarta la posibilidad de incluir a Juan Fernando Quintero.

La ofensiva se completará con Facundo Colidio en el extremo izquierdo y Miguel Borja como referencia de área. Los delanteros Maximiliano Salas y Sebastián Driussi continúan recuperándose de sus lesiones y aún no están disponibles.

Con este equipo, River buscará sumar de a tres para seguir prendido en la pelea del torneo local y llegar con confianza al compromiso internacional que se viene.

Formación probable de River vs. Independiente:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina o Juan Fernando Quintero, Miguel Borja y Facundo Colidio.

