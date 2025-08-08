Sábado claro y fresco en San Juan: el cielo limpio acompaña el fin de semana

Este sábado 9 de agosto, San Juan se despierta con un aire cortante que anticipa un día de contrastes térmicos y cielo despejado: la madrugada arranca con temperaturas que rondan los 4 °C, aunque el sol promete elevar el termómetro hasta unos confortables 17 °C al mediodía, sin chance de precipitaciones. El viento, aunque moderado, cobrará fuerza por la tarde con ráfagas del sur que oscilan entre 7 y 15 km/h –un detalle que temperea la sensación térmica y mantiene viva la frescura.
El panorama es inédito en su simplicidad: cielos parcialmente nublados que lentamente ceden territorio a un amable sol, sin arrastrar nubarrones ni sorpresas. Una estampa clara y diáfana, ideal para salir sin preocupaciones, disfrutar del aire libre o avanzar con algún plan pendiente.
Para quienes aman recostarse contra la calma diurna, será un fin de semana luminoso y terso. En tanto, los amantes del frío gozarán en la mañana esa helada que todavía persiste en el ambiente, aunque cedida gentilmente por el calor creciente del mediodía.