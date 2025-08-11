Consultoras privadas analizan si el salto del dólar impactó en la inflación de julio

Este miércoles 13 de agosto en horas de la siesta INDEC estará comunicando el IPC correspondiente al mes de julio. Si bien las expectativas del Gobierno nacional es que se sigan manteniendo los valores por debajo de los 2 puntos, consultoras privadas analizan la influencia que pudo haber tenido el salto del dólar registrado durante las últimas semanas.

A grandes rasgos, las principales consultoras del país señalan que la inflación estará por debajo del 2%, coincidiendo en que el incremento de la divisa estadounidense no provocará un efecto en el cálculo del IPC al menos hasta agosto.

Si bien hubo rubros que realizaron un traslado en los precios una vez que comenzó a estabilizarse el alza en el tipo de cambio, no sucedió a gran escala como se registró en otros momentos del pasado cuando el dólar aumentaba de manera considerable. Es por ello que no se descarta que su impacto durante la medición del octavo mes del año.

Conforme a los datos obtenidos en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el dato de julio rondará sobre el 1,8%. De cara a los próximos meses, las proyecciones anticipan un estancamiento de la inflación con cifras que se mantendrían por debajo del 2%.

El promedio de las estimaciones ubican a agosto con un 1,8%, en septiembre, octubre y diciembre, marcaría 1,7% y en noviembre 1,5%. Para enero del año que viene anticipan un 1,5%.