lunes 11 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

Consultoras privadas analizan si el salto del dólar impactó en la inflación de julio

A la espera del informe del INDEC que se conocerá esta semana, las consultoras privadas publicaron sus estimaciones de inflación correspondientes a julio, donde hubo una mirada particular sobre el dólar y su comportamiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
inflacion-precios-alimentos-supermercadosjpg.webp

Este miércoles 13 de agosto en horas de la siesta INDEC estará comunicando el IPC correspondiente al mes de julio. Si bien las expectativas del Gobierno nacional es que se sigan manteniendo los valores por debajo de los 2 puntos, consultoras privadas analizan la influencia que pudo haber tenido el salto del dólar registrado durante las últimas semanas.

Lee además
El precio de la nafta volvió a modificarse en el país.
Nuevas tarifas

Aumentó la nafta tras el salto del dólar y se espera que impacte en el dato de inflación de agosto
Los fabricantes proyectan 700.000 unidades para 2026. Todavía muy lejos de 1,1 millones que necesita el parque automotor argentino.
En estudio

¿Plan Canje para autos?: cuál es la medida que estudia el Gobierno para impulsar las ventas de 0 km

A grandes rasgos, las principales consultoras del país señalan que la inflación estará por debajo del 2%, coincidiendo en que el incremento de la divisa estadounidense no provocará un efecto en el cálculo del IPC al menos hasta agosto.

Si bien hubo rubros que realizaron un traslado en los precios una vez que comenzó a estabilizarse el alza en el tipo de cambio, no sucedió a gran escala como se registró en otros momentos del pasado cuando el dólar aumentaba de manera considerable. Es por ello que no se descarta que su impacto durante la medición del octavo mes del año.

Conforme a los datos obtenidos en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el dato de julio rondará sobre el 1,8%. De cara a los próximos meses, las proyecciones anticipan un estancamiento de la inflación con cifras que se mantendrían por debajo del 2%.

El promedio de las estimaciones ubican a agosto con un 1,8%, en septiembre, octubre y diciembre, marcaría 1,7% y en noviembre 1,5%. Para enero del año que viene anticipan un 1,5%.

Temas
Seguí leyendo

Por primera vez, Hidráulica cortó el agua de riego a productores deudores en San Juan

Una por una, mirá las 16 movilidades que van a remate en San Juan

A cuánto cerró el dólar blue este viernes en San Juan

Un sube y baja: en San Juan afirman que, durante esta semana, YPF cambió precios hasta dos veces por día

En motos 0 km, en San Juan se vende casi el doble que en 2024: las razones del boom

Día del Niño austero en San Juan: gran parte de los sanjuaninos buscará opciones económicas y simbólicas

Las garrafas más baratas llegarán nuevamente a tres departamentos sanjuaninos

El Gobierno de San Juan manifestó su rechazo al aumento dispuesto por la COVIAR

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una por una, mira las 16 movilidades que van a remate en san juan
¿Necesitas auto o camioneta?

Una por una, mirá las 16 movilidades que van a remate en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Muñoz tenía 25 años. 
Rawson

Cobra fuerza la hipótesis de que el joven hallado muerto en el Barrio La Estación se quitó la vida

Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril
En la Ruta 20

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado
"Ahora son 13"

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC
Tragedia

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC

Te Puede Interesar

Durante el evento sobre Seguridad Deportiva que se desarrolla en la provincia, el comandante general de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, explicó cómo funciona la Fuerza ahora en San Juan.
En la provincia

El jefe de Gendarmería Nacional confirmó que la Fuerza en San Juan no cierra, pero admitió un cambio: de qué se trata

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sanjuanino se quedó con el premio mayor de la Quiniela y se llevará a casa casi 10 millones de pesos
Golpe de suerte

Un sanjuanino se quedó con el premio mayor de la Quiniela y se llevará a casa casi 10 millones de pesos

Tribuna Segura llega a las canchas de San Juan: comenzará a implementarse este fin de semana
Confirmado

Tribuna Segura llega a las canchas de San Juan: comenzará a implementarse este fin de semana

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral
Triste noticia

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral

Una por una, mirá las 16 movilidades que van a remate en San Juan
¿Necesitas auto o camioneta?

Una por una, mirá las 16 movilidades que van a remate en San Juan