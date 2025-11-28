viernes 28 de noviembre 2025

Sorpresivo enfrentamiento del intendente de Calingasta con empresarios y funcionarios por el camino de Hualilán

El Concejo Deliberante de Calingasta sacó una resolución en el que denuncian malos tratos por parte de Challenger, empresa que explota la mina Hualilán, y funcionarios del Ministerio de Minería. Pero detrás de este documento, hay versiones cruzadas que desmienten la denuncia.

Por Ana Paula Gremoliche
image.png

La mina Hualilán viene siendo noticia desde hace algunas semanas, por la polémica en torno al camino que utilizará para trasladar desde Ullum hacia Calingasta el material, con el objetivo de que sea procesado en Casposo. En medio de las tratativas para solucionar esta situación, este jueves hubo una reunión entre el intendente del departamento, Sebastián Carbajal; miembros del Concejo Deliberante; el diputado departamental Jorge Castañeda, referentes de la empresa Challenger y funcionarios del Ministerio de Minería. Según indicaron las fuentes, todo habría terminado en tranquilidad, pero un sorpresivo comunicado firmado por los ediles calingastinos movió el avispero.

La nota denuncia faltas respeto desde los empresarios y los funcionarios de Minería hacia “la comunicada calingastina”, ya que “hay un desprecio hacia la representación del pueblo”. “El trato despectivo y la falta de voluntad para atender sus solicitudes es un menosprecio hacia la voluntad popular”, indica el comunicado.

image

Esta resolución generó un simbronazo hacia todos los sectores. Es que, según indicaron las fuentes, la reunión del jueves empezó algo tensa por algunos pases de facturas sobre, por ejemplo, la falta de ordenamiento territorial que hay en Calingasta. Sin embargo, con el correr, de los minutos, la tensión comenzó a amainarse y se llegó a la conclusión de que Hualilán debía arrancar lo antes posible, con el objetivo de generar trabajo para los calingastinos.

De hecho, acordaron reunirse este sábado en Calingasta con el objetivo de recorrer un nuevo camino que podría funcionar para que los camiones viajen con el material desde Ullum hacia la planta de procesamiento de Casposo. Conforme indicaron, esta opción, que bordea el Río Los Patos, es bastante viable.

Es por este motivo que otros de los participantes de la reunión se sorprendieron al ver la nota firmada por la presidenta del partido, Patricia Castillo. De hecho, calificaron el movimiento como una jugada de “politiquería barata”.

Mientras tanto, Hualilán mantiene las voladuras y la extracción, mientras continúa acumulando mineral. En Casposo también hay movimiento, con dos coladas recientes elaboradas a partir de material que había quedado en la antigua pila de lixiviación. Cabe recordar que la fecha límite para presentar un camino nuevo es el 1 de diciembre, teniendo esta reunión clave pactada para el sábado.

