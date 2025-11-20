jueves 20 de noviembre 2025

Repercusiones

Un diputado provincial pidió justicia por el caso de la alumna quemada en una escuela de Ullum

El exintendente departamental, Leopoldo Soler, expresó su pedido por el caso de la niña de 10 años que sufrió quemaduras en la escuela Riestra de Lainez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La niña de 10 años que sufrió quemaduras de grados A y B en distintas zonas del cuerpo en el interior de una escuela de Ullum.

“Lamento profundamente lo ocurrido en la Escuela Elvira de la Riestra de Lainez, donde una exposición estudiantil terminó de una forma muy triste”, manifestó en sus redes sociales Leopoldo Soler, exintendente de Ullum y actual representante del departamento en la Cámara de Diputados.

Al mismo tiempo, sumó: “Como vecino y diputado, pido que la justicia investigue lo acontecido, logrando esclarecer las causas y culpando a quien tuviera responsabilidad en este lamentable hecho. A la familia le envío todo mi apoyo y quedo a disposición”.

image

Cabe recordar que el pasado miércoles, la alumna de 10 años sufrió graves quemaduras, por las que permanece internada en el Hospital Rawson. El hecho ocurrió cuando los alumnos de 6º Año realizaban una presentación de trabajos en el aula. En uno de los experimentos se utilizaba alcohol como parte de una demostración, lo que provocó una llamarada repentina que alcanzó a la pequeña.

La menor sufrió quemaduras profundas en el rostro, cuello y abdomen, además de lesiones internas en la vía respiratoria.

A través de las redes sociales, la madre de la menor, Evelin Cabrera, aseguró que su hija estaba observando la exposición cuando fue alcanzada por el fuego y apuntó públicamente contra la escuela por presunta negligencia y falta de supervisión durante la actividad que provocó el incidente.

Por su parte, desde la UFI Delitos Especiales intervinieron en el hecho, que ya está siendo investigado. A su vez, el Ministerio de Educación trabaja para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo descuidos o irregularidades durante la actividad.

