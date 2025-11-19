Para Milei, en el futuro se hablará de "crecimiento a tasas argentinas"

El presidente Javier Milei, durante un discurso pronunciado en un evento de la Corporación América en Vicente López, ofreció un mensaje profundamente optimista sobre el futuro económico del país y las reformas en curso. El mandatario aseguró que la segunda etapa de su gestión está diseñada para "disparar el crecimiento económico" y permitir a la Argentina "desandar 100 años de errores".

Enfatizando la magnitud del cambio que se avecina, Milei reformuló una conocida frase de crecimiento al declarar que el mundo podría llegar a hablar de "crecer a tasas argentinas" . Subrayó que la transformación esperada en los próximos años, tanto en lo económico como en lo político, es algo que "ningún argentino vivió" antes. El Presidente reconoció, no obstante, que el cambio requiere tiempo, aunque insistió en que "Ha pasado la noche. Asoman los primeros rayos de la mañana".

Profundizar el cambio

La ratificación de su programa económico durante las elecciones legislativas fue el eje de la exposición del jefe de Estado. Milei interpretó el resultado electoral (un 41 a 24) como una "primera vuelta" que le otorga un "mandato del pueblo para profundizar la dirección del cambio". Argumentó que el pueblo argentino decidió acompañar la disciplina fiscal y monetaria, algo que no había pasado antes en un año electoral contractivo. Esta voluntad popular se manifestó al no caer en la "trampa populista" o el "soborno de la política".

El Presidente resaltó el fortalecimiento político de su gobierno: "Hoy tenemos el mismo nivel de popularidad que al empezar el Gobierno, pero con el triple de poder legislativo", lo que, tras haber hecho el trabajo sucio de ordenar las cuentas en dos años, abre las perspectivas "para poder avanzar con mucha más fuerza". El partido liderado por el mandatario ahora cuenta con representación en las 24 provincias del país, base sobre la cual asienta su optimismo. Además, Milei destacó la importancia del ancla política de su programa económico, que reside en la voluntad de la gente que le dijo "no al pasado".

Aceleración y agenda legislativa

Milei fue categórico al prometer que no se frenará la agenda de cambios, afirmando: "No vamos a calmar nuestra vocación reformista". Advirtió a la audiencia: "Abróchense los cinturones porque van a ver más reformas" o "habrá muchas más reformas", ya que el apoyo recibido impulsará la aceleración de su proyecto político. De cara a la segunda mitad de su mandato, la cual dedicará a "generar las condiciones para crecer lo más posible", el oficialismo buscará avanzar en el Congreso en la aprobación del Presupuesto 2026, la reforma laboral, la reforma tributaria y un Nuevo Código Penal. Adicionalmente, el mandatario recordó que "todavía quedan 600.000 decretos" por emitir.

El Presidente también hizo referencia a los sectores que intentaron bloquear su gestión, señalando que tuvieron que soportar "más de 40 leyes que intentaron sabotear el programa económico", e insistió en que el modelo es fuerte, pues por mucho menos se han "llevado puestos gobiernos".

Las cinco anclas y la batalla cultural

Milei detalló la evolución de su programa económico, que ahora cuenta con cinco "anclas": las tres iniciales —cambiaria, monetaria y fiscal— que aseguraron la estabilidad hasta octubre, sumándose las anclas geopolítica y política. Respecto al ancla geopolítica, explicó que Argentina tiene la oportunidad de ser "protagonista de un cambio de regla global" al convertirse en un aliado clave para Estados Unidos en la tarea de "ordenar el continente descarriado por décadas del socialismo del s.XXI".

El jefe de Estado también hizo hincapié en la necesidad de la "batalla cultural" para asegurar la prosperidad. Milei argumentó que sin el compromiso de la sociedad con las ideas del capitalismo de libre mercado, el "germen del socialismo siempre está ahí".

Finalmente, el Presidente dirigió un mensaje al sector privado, pidiendo su participación activa. Recalcó la relación simbiótica entre el capital y el trabajo, sintetizando que "No hay nada mejor para un empresario que un trabajador, ni nada mejor para un trabajador que un empresario". Sentenció que el país está “ingresando en un círculo virtuoso en donde el crecimiento económico y la batalla cultural se retroalimentan”, lo cual resultará en el crecimiento de la inversión, una mayor demanda de trabajo y el aumento en los salarios.

El evento contó con la presencia de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, a quien el Presidente reiteró su reconocimiento como estratega política del año electoral, y el presidente de la Corporación América, Eduardo Eurnekián.