miércoles 19 de noviembre 2025

Acto

Casa Rosada: Milei condecoró a un popular cantante lírico

El presidente Javier Milei, que se declara amante de la ópera, recibió en Casa Rosada a una popular figura del género.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei recibió al tenor italiano Andrea Bocelli en la Casa Rosada en el marco de la gira que trajo al músico nuevamente a Buenos Aires. Durante la ceremonia, Milei condecoró al artista en el Salón Blanco, un evento que contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, ministros del Poder Ejecutivo, funcionarios, empresarios e integrantes de la orquesta de Aeropuertos Argentina.

Milei otorgó a Bocelli la Orden de Mayo al Mérito en el grado de Comendador. Esta distinción "simboliza el reconocimiento de la República Argentina hacia quienes, por sus méritos y contribuciones, se hacen merecedores de una de las más altas distinciones del país".

El encuentro no solo fue institucional, sino también musical. Tras recibir la medalla de manos del Presidente, Bocelli agradeció la distinción y expresó: “Vivo este momento como si fuera un sueño. Nunca me imaginé que un día llegaría a recibir un reconocimiento como este. Quiero agradecerles a todos desde lo profundo de mi corazón. Espero volver pronto”.

Luego de sus palabras, el tenor brindó un breve espectáculo en la Casa de Gobierno. Se sentó frente a un piano y ejecutó la melodía del histórico tango "Por una cabeza" de Carlos Gardel, para luego interpretar "Bésame mucho", lo que generó un aplauso cerrado de los presentes. Su paso por Buenos Aires también incluyó presentaciones en el Teatro Colón y el Hipódromo de San Isidro.

El Blooper Captado por las Cámaras

Aunque el acto transcurrió en un clima distendido, al finalizar la ceremonia ocurrió un momento de incomodidad que fue captado por las cámaras y se viralizó rápidamente en redes sociales.

El presidente Milei extendió su mano para saludar a Bocelli y quedó esperando la devolución, sin advertir que el artista es no vidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/todoaumenta/status/1991183470236733512?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1991183470236733512%7Ctwgr%5E3f3d9e6c34b6a37ab4bc10d94f35c5c7dabe2fd6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiario-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.diarioregistrado.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BUG9icmUgQW5kcmVhIEJvY2VsbGksIHRlbmVyIHF1ZSBzb21ldGVyc2UgYSBlc3RvLjwvcD4mbWRhc2g7IGFuYSAoQHRvZG9hdW1lbnRhKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3RvZG9hdW1lbnRhL3N0YXR1cy8xOTkxMTgzNDcwMjM2NzMzNTEyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDE5LCAyMDI1PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3D728cbb645b6182ce964066864b6ef0efs%3D6ad68109abb9efdb2f83864cff250daa&partner=&hide_thread=false
