Sonríe Puyuta: Desamparados eliminó a Carpintería y clasificó a la final del fútbol sanjuanino

Desamparados volvió a festejar en Puyuta y lo hizo en un duelo que tuvo de todo: emociones tempranas, un penal desperdiciado, un gol anulado y un cierre a puros nervios. El Víbora derrotó 1-0 a Carpintería y se clasificó a la final de los playoff del fútbol sanjuanino, donde lo espera Atenas, que se hizo fuerte de local y venció a Peñarol en la otra semifinal.

El único tanto de la tarde lo marcó Daniel Castro, aprovechando una de las primeras aproximaciones del local. Ese gol tempranero condicionó el trámite y obligó al elenco pocitano a adelantarse, dejando espacios que Desamparados estuvo cerca de capitalizar para estirar la historia.

Sin embargo, Carpintería tuvo su chance más clara desde los doce pasos: Nicolás Fernández se paró frente a la pelota, pero su remate se fue por arriba del travesaño, desatando el lamento de toda la visita.

La polémica llegó minutos más tarde, cuando Facundo Chávez conectó de cabeza tras un centro y convirtió el que podía ser el empate. El festejo duró poco: el asistente levantó la bandera y el árbitro lo anuló por posición adelantada.

Desamparados supo sostener la ventaja y asegurar su clasificación. Con el 1-0 consumado, el Víbora va ahora por el paso definitivo: enfrentará a Atenas en la gran final de los playoff del torneo doméstico, donde espera Unión por el título local.

