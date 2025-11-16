domingo 16 de noviembre 2025

Torneo Regional

Desamparados lo dio vuelta en el final y le ganó 2 a 1 a Colón en un partido caliente

En el estadio Barassi, por la cuarta fecha de la competición, Michel García abrió el marcador para el Merengue, mientras que Lucas Quiroga lo igualó para el Víbora. A los 49 del ST, el visitante se puso arriba con el penal de Ezequiel Pereyra.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En la cuarta fecha del Torneo Regional, Desamparados se despertó y le dio vuelta un partido caliente a Colón en su casa. Fue 2 a 1 para el Víbora, que suma 5 puntos en la tabla y se dispone a definir los próximos dos encuentros de local.

Si bien el Víbora había arrancado 1 a 0 abajo, tras el gol de Michel García, el equipo dirigido por Daniel 'Coneja' Díaz empató el marcador con el gol de Lucas Quiroga que se retiró lesionado. Más tarde, cuando quedaba poco para el final, a los 49 del Segundo Tiempo, una jugada del visitante cambió por penal y la conversión fue de Ezequiel Pereyra.

Al terminar el enfrentamiento que se desarrolló en el estadio Jorge Barassi, Pereyra, que fue figura, sostuvo a los micrófonos de Radio Santa Cecilia: "Seguimos con la ilusión de clasificar, tuvimos una mala tarde con Peñaflor. Pero sabemos q peleamos cosas importantes, este club es así y para eso estamos".

El DT que debutó en la dirección del equipo, Díaz manifestó que quedan por delante dos finales. "Hay que ir tranquilos, jugar con nuestra gente, que eso genera presión", expresó el histórico jugador del Puyutano, quien agarró la conducción técnica durante la semana tras la salida de Gerardo Pinto.

Alianza lidera la zona con 6 puntos, seguido por Desamparados y Colón con 5 unidades y en el último lugar se ubica Peñaflor con 4.

El resto de los resultados en el Torneo Regional fueron los siguientes:

Alianza venció 4 a 0 a Peñaflor

Unión derrotó 3 a 2 a Atenas

General Belgrano ganó 2 a 1 a General Sarmiento

Árbol Verde venció 1 a 0 a Paso de los Andes

