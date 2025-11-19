Periodista cercana a Milei dijo que no conoce a La Renga, ¡y estallaron las redes!

Mariana Brey es una férrea defensora en los medios del gobienor de Javier milei. La convicción de Brey es tal que defiende cualqueir medida del gobierno nacional en medios afines, como Neura, y en terreno hostil al presidente, como C5N.

Como muestra, el botón de su ninguneo a la banda de rock más convocante del país

Días atrás el bajista de la mega banda del rock nacional afirmó que Milei "se robó" Panic Show, el tema con el que entra a cada acto partidario. Y "Tete" Iglesias agregó: "Como se roba todo lo demás".

Luego, en un recital, subieron a una persona de talla baja disfrazada de Milei cuando sonaba el clásico, algo que muchos libertarios tomaron con humor, como el autor de este posteo.

Brey, con cierto desdén, se puso entre el mandatario y los músicos: "La Renga tiene que agradecerle a Milei. Yo no los conocía hasta que él empezó a usar su canción", dijo la periodista que, sólo por una cuestión etaria (47 años) debería estar anoticiada de la existencia del grupo que lidera Chizzo.

Los dichos de Brey hicieron estallar las redes con mensajes de todo tipo, de los que rescatamos los más graciosos, y obviamos los más agresivos.

