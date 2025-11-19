miércoles 19 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cruce

Periodista cercana a Milei dijo que no conoce a La Renga, ¡y estallaron las redes!

Tras un show de La Renga en el que subió alguien disfrazado de Javier Milei cuando sonaba Panic Show, la periodista Mariana Brey buscó bajarle el precio a la banda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Mariana Brey es una férrea defensora en los medios del gobienor de Javier milei. La convicción de Brey es tal que defiende cualqueir medida del gobierno nacional en medios afines, como Neura, y en terreno hostil al presidente, como C5N.

Lee además
el bajista de la renga liquido a milei por panic show: se la robo, como ...
Cruce

El bajista de La Renga liquidó a Milei por Panic Show: "Se la robó, como ...
casa rosada: milei condecoro a un popular cantante lirico
Acto

Casa Rosada: Milei condecoró a un popular cantante lírico

Como muestra, el botón de su ninguneo a la banda de rock más convocante del país

Días atrás el bajista de la mega banda del rock nacional afirmó que Milei "se robó" Panic Show, el tema con el que entra a cada acto partidario. Y "Tete" Iglesias agregó: "Como se roba todo lo demás".

Luego, en un recital, subieron a una persona de talla baja disfrazada de Milei cuando sonaba el clásico, algo que muchos libertarios tomaron con humor, como el autor de este posteo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rafa_Libertario/status/1990570736554295748&partner=&hide_thread=false

Brey, con cierto desdén, se puso entre el mandatario y los músicos: "La Renga tiene que agradecerle a Milei. Yo no los conocía hasta que él empezó a usar su canción", dijo la periodista que, sólo por una cuestión etaria (47 años) debería estar anoticiada de la existencia del grupo que lidera Chizzo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ResistenciaNoti/status/1990910951923524046&partner=&hide_thread=false

Los dichos de Brey hicieron estallar las redes con mensajes de todo tipo, de los que rescatamos los más graciosos, y obviamos los más agresivos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fabipa90/status/1991171471943872867&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PeladoMoreno22/status/1991177089286914479&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Trumperizar/status/1990545908069793845&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agusescudero20/status/1990985896930181233&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Después del próximo jueves, la Cámara de Diputados de San Juan sesionará al menos dos veces más

Limitaron las visitas a Cristina Kirchner: ¿Cuántas personas podrá recibir a la vez?

La Justicia impuso restricciones al régimen de visitas de CFK y advirtió que podrían quitarle la prisión domiciliaria

Disputa gremial en San Juan: Pepe Villa volvió al ruedo con críticas a Eduardo Cabello

El Gobierno de San Juan busca ayudar a los Reyes Magos y llegar a 50.000 sanjuaninitos

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí

Mariano Cúneo Libarona seguirá como Ministro de Justicia, pese a haber amagado con renunciar

Orrego entregó escrituras y viviendas con las que se beneficiaron más de 400 familias sanjuaninas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el asesor juridico que fue despedido por la corte sera uno de los hombres de confianza de baigorri
Fiscalía General

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es José Mattar, el ahora buscado por la Policía.
Presunto embaucador buscado

Debía responder por tres estafas millonarias, no se presentó a la audiencia y pidieron su captura

Los dos detenidos, en el medio: odontólogo y ahora abogado Luis Minin, y el otro, el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández video
Exclusivo

Metieron presos a dos directivos de la Caja MOB que fueron condenados por el fraude millonario con un terreno

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio
Bajo la lupa

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio

Trabajadoras sexuales en el centro de San Juan (Imagen archivo Tiempo de San Juan).
Escenario

En San Juan la crisis económica disparó la oferta de trabajo sexual pero los clientes son menos y piden promos

Una persona mayor murió luego de ser chocada por una moto en Rawson
Siniestro vial

Una persona mayor murió luego de ser chocada por una moto en Rawson

Te Puede Interesar

Norma Ramiro, directora de Asuntos Corporativos de Vicuña, durante la entrevista exclusiva con Tiempo de San Juan.
Entrevista exclusiva

Cuánto falta realmente para que arranque Vicuña: la respuesta de la nueva ejecutiva del proyecto

Por Elizabeth Pérez
Jueces, fiscales y funcionarios de renombre dieron el presente en un día histórico en la Justicia
Asunción

Jueces, fiscales y funcionarios de renombre dieron el presente en un día histórico en la Justicia

Mientras los créditos hipotecarios son un boom en San Juan, las tasas argentinas están en el top de la más caras de América Latina
Preocupación

Mientras los créditos hipotecarios son un boom en San Juan, las tasas argentinas están en el top de la más caras de América Latina

A ponerle garra: el mensaje de la familia de la alumna que sufrió quemaduras en Ullum y su versión de los hechos
En las redes

"A ponerle garra": el mensaje de la familia de la alumna que sufrió quemaduras en Ullum y su versión de los hechos

Por el pase a la final del campeonato sanjuanino: Desamparados se impone frente a Carpintería en el Sepentario
Torneo Local

Por el pase a la final del campeonato sanjuanino: Desamparados se impone frente a Carpintería en el Sepentario