Mariano Cúneo Libarona seguirá como Ministro de Justicia, pese a haber amagado con renunciar

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona , finalmente continuará al frente del organismo, aun después de haber expresado su deseo de abandonar el cargo. La decisión quedó sellada tras una reunión que mantuvo con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde repasaron el estado de situación de la cartera.

El episodio se desató semanas atrás, cuando el funcionario había manifestado públicamente su intención de alejarse del Gobierno. Aquella declaración desató un revuelo político que obligó al propio presidente Javier Milei a intervenir: ordenó que el mediático abogado permaneciera en su puesto y siguiera gestionando “hasta nuevo aviso”.

La ratificación de su continuidad llegó luego de que Cúneo Libarona retomara sus actividades tras una licencia médica motivada por una cirugía de rodilla. En su vuelta, recorrió los despachos de la Jefatura de Gabinete y presentó un informe sobre las prioridades pendientes y los desafíos que arrastra el Ministerio de Justicia.

Antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el ministro había expresado un sentimiento de cierre de ciclo. “Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. No es sólo por salud, también necesito recuperar mis afectos. Desde ahora voy a colaborar ad honorem en lo que el Gobierno necesite”, había señalado en ese momento.

No obstante, el propio Milei terminó convenciéndolo de seguir.

