miércoles 19 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Acto

Orrego entregó escrituras y viviendas con las que se beneficiaron más de 400 familias sanjuaninas

Fueron 414 las escrituras entregadas a vecinos de 13 departamentos. Esto, además de las llaves de las casas del barrio Segovia que está en Angaco.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gobernador Marcelo Orrego entregó escrituras y viviendas.

El gobernador Marcelo Orrego entregó escrituras y viviendas.

Este miércoles, el gobernador Marcelo Orrego encabezó un acto en el que se entregaron 414 escrituras a familias de distintos departamentos de San Juan, como parte del programa provincial de regularización dominial y acceso a la propiedad. Además, aprovechó la ocasión para entregar las llaves de nuevas viviendas en un barrio de Angaco, reforzando el compromiso de la gestión con el derecho a la casa propia. Acompañó el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, entre otros funcionarios.

Lee además
el asesor juridico que fue despedido por la corte sera uno de los hombres de confianza de baigorri
Fiscalía General

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí
Cúneo Libarona seguirá al frente del Ministerio de Justicia.
Todo sigue igual

Mariano Cúneo Libarona seguirá como Ministro de Justicia, pese a haber amagado con renunciar

La iniciativa forma parte del trabajo articulado entre el Gobierno de San Juan, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), la Unidad Ejecutora Provincial para la Regularización Dominial y Ordenamiento (UEPREDO) y la Escribanía Mayor de Gobierno.

image

Escrituras gestionadas por el IPV

El Instituto Provincial de la Vivienda otorgó 141 escrituras a familias pertenecientes a los departamentos:

• Capital

• Rivadavia

• Santa Lucía

• Rawson

• Pocito

• Chimbas

• Zonda

• Ullum

• 9 de Julio

• Albardón

• Caucete

• 25 de Mayo

• Jáchal

Estas escrituras corresponden a hogares que completaron sus procesos administrativos y ahora reciben la documentación definitiva que acredita la propiedad de sus viviendas.

Escrituras entregadas por UEPREDO y Escribanía Mayor de Gobierno

A través de UEPREDO y la Escribanía Mayor de Gobierno, se sumaron 300 nuevas escrituras, destinadas a barrios de los departamentos:

• Capital

• Rivadavia

• Santa Lucía

• Rawson

• Pocito

• Chimbas

Durante el acto, Orrego también realizó la entrega de llaves de nuevas viviendas en un barrio de Angaco, un hito esperado por las familias beneficiarias que hoy acceden a su casa propia. Se trata del barrio José Segovia.

Temas
Seguí leyendo

Ley de Glaciares: en Mendoza contradicen a Milei y despegan a Cornejo, ante la falta de licencia social

Guillermo Baigorrí juró como Fiscal General de San Juan

Cristina Kirchner se comparó con Juan Domingo Perón y habló de "persecución y proscripción"

Reino Unido anunció nuevos ejercicios militares en Malvinas

Ordenan el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, por la Causa Vialidad

Informe Final de la Comisión $Libra: El Congreso determinará si hubo "mal desempeño" de Javier Milei

Buscan presentar la Ley de Proveedores Mineros antes de fin de año

Cristina Kirchner recibió a economistas del peronismo, y la Justicia le quiere restringir las visitas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el asesor juridico que fue despedido por la corte sera uno de los hombres de confianza de baigorri
Fiscalía General

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es José Mattar, el ahora buscado por la Policía.
Presunto embaucador buscado

Debía responder por tres estafas millonarias, no se presentó a la audiencia y pidieron su captura

Los dos detenidos, en el medio: odontólogo y ahora abogado Luis Minin, y el otro, el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández video
Exclusivo

Metieron presos a dos directivos de la Caja MOB que fueron condenados por el fraude millonario con un terreno

Imagen ilustrativa.
¡Atención!

Pronostican fuertes vientos para la Fiesta del Sol, que superarían los 80 km/h

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General
Baigorrí al mando

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio
Bajo la lupa

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio

Te Puede Interesar

Pérez de Solay aseguró que Pachón avanza “con las condiciones dadas” y afirmó que el glaciar presente en la zona “no tiene funciones hídricas”, según estudios de la UNSJ.
Entrevista exclusiva

Habló el CEO de Glencore y se refirió al glaciar que hay en Pachón: qué dijo

Por Elizabeth Pérez
El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí
Fiscalía General

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí

La noche del cuarteto, agotada para el primer día de la Fiesta Nacional del Sol 2025
¡No va más!

La noche del cuarteto, agotada para el primer día de la Fiesta Nacional del Sol 2025

El gobernador Marcelo Orrego entregó escrituras y viviendas.
Acto

Orrego entregó escrituras y viviendas con las que se beneficiaron más de 400 familias sanjuaninas

Cayó una empleada doméstica por robar $2.500.000, cadenas y anillos de oro a su jefa, pero no irá a prisión
Juicio abreviado

Cayó una empleada doméstica por robar $2.500.000, cadenas y anillos de oro a su jefa, pero no irá a prisión