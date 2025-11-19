Orrego entregó escrituras y viviendas con las que se beneficiaron más de 400 familias sanjuaninas

Este miércoles, el gobernador Marcelo Orrego encabezó un acto en el que se entregaron 414 escrituras a familias de distintos departamentos de San Juan, como parte del programa provincial de regularización dominial y acceso a la propiedad. Además, aprovechó la ocasión para entregar las llaves de nuevas viviendas en un barrio de Angaco, reforzando el compromiso de la gestión con el derecho a la casa propia. Acompañó el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, entre otros funcionarios.

La iniciativa forma parte del trabajo articulado entre el Gobierno de San Juan, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), la Unidad Ejecutora Provincial para la Regularización Dominial y Ordenamiento (UEPREDO) y la Escribanía Mayor de Gobierno.

Escrituras gestionadas por el IPV

El Instituto Provincial de la Vivienda otorgó 141 escrituras a familias pertenecientes a los departamentos:

• Capital

• Rivadavia

• Santa Lucía

• Rawson

• Pocito

• Chimbas

• Zonda

• Ullum

• 9 de Julio

• Albardón

• Caucete

• 25 de Mayo

• Jáchal

Estas escrituras corresponden a hogares que completaron sus procesos administrativos y ahora reciben la documentación definitiva que acredita la propiedad de sus viviendas.

Escrituras entregadas por UEPREDO y Escribanía Mayor de Gobierno

A través de UEPREDO y la Escribanía Mayor de Gobierno, se sumaron 300 nuevas escrituras, destinadas a barrios de los departamentos:

• Capital

• Rivadavia

• Santa Lucía

• Rawson

• Pocito

• Chimbas

Durante el acto, Orrego también realizó la entrega de llaves de nuevas viviendas en un barrio de Angaco, un hito esperado por las familias beneficiarias que hoy acceden a su casa propia. Se trata del barrio José Segovia.