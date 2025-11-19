miércoles 19 de noviembre 2025

Legislativas

Después del próximo jueves, la Cámara de Diputados de San Juan sesionará al menos dos veces más

El cuerpo deliberativo activará un mecanismo para no pedir sesiones extraordinarias ni ampliar el período ordinario. Es para tratar el Presupuesto 2026, además de otras leyes que están en danza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El próximo jueves 27 de noviembre será la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de San Juan. Sin embargo, aún quedan por debatir proyectos de gran relevancia, entre ellos el Presupuesto 2026, que hasta el mediodía de este miércoles todavía no había ingresado a la Comisión de Hacienda. También circula la versión de que podrían tratarse la Ley de Transporte y la Ley de Proveedores Mineros.

De acuerdo con fuentes parlamentarias, este jueves podrían apelar a un mecanismo clave para evitar extender el período ordinario o convocar a sesiones extraordinarias. La estrategia sería solicitar un cuarto intermedio, lo que permitiría continuar la décimo tercera sesión en las semanas siguientes hasta agotar los temas pendientes. Así, al menos habrá dos jueves más de actividad legislativa, e incluso no se descarta un tercero.

Cabe recordar que aún debe abordarse la ley matriz que organiza la administración provincial durante todo un año: el Presupuesto. El proyecto todavía debe ingresar formalmente, obtener estado parlamentario y pasar por las comisiones, por lo que su tratamiento demandará tiempo. También está pendiente la discusión de la Ley Tributaria Anual.

Otra iniciativa en agenda es la Ley de Transporte. Una alta fuente oficialista confió a Tiempo de San Juan que el proyecto había sido pospuesto “para después de las elecciones nacionales”, tal como solicitaron varios diputados, y ahora que el proceso electoral concluyó, el tema volverá al debate.

Finalmente, no se descarta que ingrese la Ley de Proveedores de Servicios Mineros. Su borrador ya fue presentado a 16 cámaras del sector, y desde el oficialismo anticiparon la intención de tratarla antes de fin de año.

