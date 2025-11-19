miércoles 19 de noviembre 2025

Antiguos rivales

Disputa gremial en San Juan: Pepe Villa volvió al ruedo con críticas a Eduardo Cabello

José “Pepe” Villa, de UPCN, utilizó una crítica al individualismo sindical y la falta de información en las negociaciones para lanzar un mensaje directo al líder de la UOCRA, Eduardo Cabello. El nuevo cruce reaviva una rivalidad de vieja data que ya provocó quiebres en la CGT local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pepe Villa (izquierda) y Eduardo Cabello.

Pepe Villa (izquierda) y Eduardo Cabello. 

José “Pepe” Villa, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en San Juan, volvió a encender la polémica en el gremialismo local. Hizo un análisis sobre la situación actual del movimiento obrero en un claro tiro por elevación hacia su histórico rival, Eduardo Cabello, el titular de la delegación local de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y jefe de la CGT local.

La crítica actual de Villa se dio cuando en el programa televisivo La Ventana, habló esta semana de la necesidad de que la dirigencia gremial aborde las negociaciones con mayor información y preparación. Villa sostuvo que, para discutir con un ministro, es fundamental tener los números claros, asegurando que él maneja datos de recaudación nacional y provincial al día. Con una mirada crítica sobre el sindicalismo actual, el líder de UPCN cuestionó el "individualismo" dentro del movimiento obrero y advirtió que algunos dirigentes "temen la crítica de sus bases". Y se diferenció a otros dirigentes locales en su estilo de negociación, al que consideró como basado en "información y sin miedo", una estrategia que, según afirma, siempre le permitió ganar.

En este marco, el comentario más punzante y que sugiere el dardo hacia Cabello se dio cuando Villa expuso la tensión entre solidaridad e individualismo dentro del sector. El dirigente de UPCN planteó un escenario hipotético: si su gremio pidiera cifras imposibles y el Gobernador cediera, se preguntó qué sucedería con la UOCRA, que actualmente sufre por la falta de obra pública y la consecuente desocupación. Para Villa, un enfoque que priorice "todo para nosotros y los demás que se arreglen" no es funcional. Al poner el foco en la difícil situación de los trabajadores de la construcción, Villa usó la coyuntura de la UOCRA, dirigida por Cabello, como ejemplo de lo que considera una estrategia sindical fallida o insolidaria.

Viejos rivales

Este reciente cruce no es un hecho aislado, sino que forma parte de una rivalidad de vieja data entre dos de los dirigentes más pesados del gremialismo sanjuanino. Las diferencias entre Cabello y "Pepe" Villa son públicas y bien conocidas en el ámbito sindical.

Uno de los antecedentes más recordados de esta contienda se remonta a mediados de 2020, cuando Villa y UPCN anunciaron su salida de la Confederación General del Trabajo (CGT) que lideraba Cabello. En aquel momento, Villa fue durísimo, alegando que "han habido actitudes que no nos han gustado mucho en los últimos años y nos cansamos". El gremio se sintió "desplazado, ninguneado e ignorado" y Villa manifestó sentir que estaban "de más".

En esa misma línea, el titular de UPCN lanzó varios dardos directos a Cabello. Aseguró que "la CGT me dejó solo" y que "ellos juegan su juego". Además, evidenció un profundo quiebre al manifestar que "a Cabello lo pusimos nosotros, no tengo nada que hablar". En su crítica, Villa también apuntó a la politización de la central, sosteniendo que el sector debe ser representativo de los trabajadores, no "un apéndice del gobierno". Incluso, mencionó una campaña en su contra a través de un grupo de WhatsApp, asegurando que alguien había mandado gente a "pegarle".

La tensión se reavivó en enero de 2022 con motivo de la renovación de la cúpula de la CGT local. En ese momento, Villa, junto a Mirna Moral del SEC, criticó públicamente la "ansiedad" de Cabello por proclamarse líder de la próxima comisión, en medio del reordenamiento exigido por Nación a las delegaciones. La situación generó tal repercusión que Cabello se vio obligado a responder, aunque intentó bajarle el tono a la importancia de las expresiones públicas de los líderes de UPCN y de los empleados de comercio.

Así, el reciente análisis de Villa sobre la necesidad de negociar con datos y la crítica al individualismo sindical no solo marca su postura frente a las reformas, sino que también funciona para reavivar la vieja disputa territorial y de liderazgo con Cabello, utilizando la situación de los trabajadores de la construcción como la metáfora perfecta del fracaso de las estrategias sectoriales.

image
La entrevista de Pepe Villa, publicada en Nuevo Mundo.

La entrevista de Pepe Villa, publicada en Nuevo Mundo.

