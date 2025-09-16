martes 16 de septiembre 2025

Paren las Rotativas

La ácida crítica de Pepe Villa a Milei y el inesperado elogio para Kicillof

El secretario general de UPCN cargó contra la gestión de Javier Milei al cuestionar el discurso presidencial sobre el equilibrio fiscal. También opinó sobre Orrego, Gioja, Uñac y la realidad política en San Juan, además de reconocer que hoy en el gremio no hay referentes de peso que lo sucedan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pepe villa

José “Pepe” Villa es un nombre inseparable del sindicalismo sanjuanino. Con más de 40 años al frente de UPCN y a los 81 años de edad, el dirigente volvió a la escena pública este lunes por la noche, en el programa Paren las Rotativas, donde repasó la actualidad política y gremial con su estilo frontal y sin medias tintas.

Uno de los ejes de la extensa charla fue la economía nacional y el último discurso del presidente Javier Milei. Villa no se guardó nada: “Lo escuché la semana pasada... Recién dijo lo mismo, puedo decir que era el mismo discurso de siempre. Es la misma estupidez. Lo dijo 35 veces a lo del equilibrio fiscal, es una barbaridad”.

En la misma línea, cuestionó la manera en la que el Gobierno exhibe sus cuentas: “No hay equilibrio fiscal. Hay dos métodos de contabilidad: el percibido y el devengado. Yo puedo dejar una deuda de hoy para el mes que viene y digo que tuve superávit. Así cualquiera, es una locura. Nunca me gustó Milei”.

De valorar a Kicillof a cuestionar al peronismo actual

Villa reconoció que le gusta la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, destacando su cercanía con los trabajadores y algunas políticas de desarrollo social. “Me gusta Kicillof. En su discurso terminó con una muy buena frase, cuando dijo ´esto se hace con democracia, paz y peronismo´. Lo critiqué en su momento porque dijo que era marxista, pero Perón nunca fue marxista, fue más conservador de nadie. Di vuelta mi opinión después. Hoy lo votaría".

A pesar de esto, el sindicalista no dudó en criticar al peronismo a nivel nacional. “Los kirchneristas no me gustan. El partido está tomado por Cristina, que nunca nombró a Perón. Hay un alejamiento de los valores originales del movimiento. Hoy se privilegia la política de aparato antes que las necesidades reales de los trabajadores”, señaló.

Villa subrayó que los gremios deben mantenerse firmes y no dejarse arrastrar por discusiones políticas que poco aportan al trabajo diario de los afiliados. “Nuestro rol es garantizar que los trabajadores tengan voz y fuerza, sin importar quién esté en el poder”, cerró.

Embed - ENTREVISTA A JOSÉ PEPE VILLA SECRETARIO GENERAL DE UPCN

Villa, sobre el plano local

Villa repasó también la política provincial, un terreno que conoce de memoria. Destacó a José Luis Gioja y Sergio Uñac por el apoyo a su gremio: “Gioja fue quien firmó el decreto para el estadio de UPCN y Uñac fue el que lo construyó”. Sobre el presente, se mostró distante respecto al gobernador Marcelo Orrego: “Nunca me hizo esperar. Me atiende mejor que los peronistas. Ya arreglé todo, aumento e inflación. Pero con el que mejor me llevo, es con el ministro de Hacienda".

El sindicalista fue todavía más allá y planteó su desencanto con la dirigencia actual: “No hay peronistas. Yo soy peronista, pero ahora son más kirchneristas que peronistas. No me interesa quién se postule”.

La charla también tocó la interna de UPCN. Villa reconoció que, a pesar de la fuerza del gremio, no ve hoy un recambio generacional fuerte: “No hay líderes. No hay referentes. Los que están se dedican a trabajar, pero no veo a alguien que pueda ponerse al frente como corresponde”.

La milagrosa recuperación de Villa

En medio de ese repaso político y gremial, Villa abrió también una ventana a su costado más personal. A mediados del 2022, el histórico gremialista pasó varios días en terapia intensiva después de sufrir complicaciones tras una cirugía de vesícula.

En Paren, recordó esa afección que lo puso en una situación límite: “Estuve cerca de la muerte, no fue fácil. Me costó mucho, pero me recuperé. Yo sigo acá, sigo trabajando y sigo luchando. A mí me enseñaron a no bajar los brazos”.

Lejos de hablar de retiro, el dirigente aseguró que sigue al frente del gremio con la misma energía que lo llevó a consolidar a UPCN como una de las instituciones más poderosas de la provincia.

