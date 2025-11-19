miércoles 19 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Causa ANDIS: Diego Spagnuolo se negó a declarar

Desde ayer, los protagonistas del escándalo que se desató en torno a coimas y compras direccionadas en ANDIS están declarando ante la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Diego Spagnuolo fue nombrado por Javier Milei al frente de la ANDIS

Diego Spagnuolo fue nombrado por Javier Milei al frente de la ANDIS

Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se presentó este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py para enfrentar su indagatoria en el marco de la investigación que lo señala como presunto eje de un esquema de corrupción dentro del organismo.

Lee además
presuntas coimas en andis: spagnuolo y otros funcionarios, citados a indagatoria
Justicia

Presuntas coimas en ANDIS: Spagnuolo y otros funcionarios, citados a indagatoria
presuntas coimas en andis: piden la detencion de diego spagnuolo por graves hechos de corrupcion
Justicia

Presuntas coimas en ANDIS: piden la detención de Diego Spagnuolo por "graves hechos de corrupción"

El exfuncionario ingresó al Juzgado Federal N° 11 y permaneció poco más de una hora, pero decidió no responder preguntas del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi. En su breve intervención, Spagnuolo se limitó a rechazar haber recibido sobornos y sostuvo enfáticamente que la acusación en su contra carece de sustento.

Su decisión de guardar silencio se basó, según sus abogados, en la falta de acceso completo al material probatorio, aunque adelantó que tiene pensado volver a presentarse ante la Justicia una vez que analice la totalidad del expediente.

La causa

La causa investiga un presunto esquema de coimas y direccionamiento de compras públicas centrado en el sistema de Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), productos esenciales para personas con vulnerabilidad social. Para la fiscalía, Spagnuolo habría sido el organizador de una asociación ilícita y, como máxima autoridad de la ANDIS, "permitió y consintió" el direccionamiento de contrataciones hacia cuatro droguerías específicas, a través de compulsas presuntamente irregulares y con sobreprecios. A cambio de estas acciones, el exdirector habría recibido coimas.

Spagnuolo, no obstante, reiteró que es inocente y que no recibió ni pidió sobornos. Durante su descargo, abordó dos puntos sensibles de la investigación para desvincularlos de hechos ilícitos: el origen de los USD 82.000 y EUR 2.950 encontrados en su caja de seguridad (que, según dijo, fueron depositados en abril de 2023) y la remodelación de su casa en un country de Pilar, que alegó fue solo la construcción de una "galería".

El cambio de discurso

Uno de los aspectos más destacados de la estrategia defensiva es el señalamiento sobre la principal prueba que motivó gran parte de la investigación: los audios.

El abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, sostuvo públicamente que un estudio de parte detectó que los audios "están editados con inteligencia artificial". Aunque la defensa desistió de presentar el escrito y la pericia preliminar durante la indagatoria de este miércoles, adelantaron que el informe buscará ser ratificado ante la Justicia en un futuro. Este señalamiento de manipulación digital se presenta como un intento crucial para socavar la veracidad del volumen probatorio reunido por la fiscalía.

Mientras la Justicia analiza documentación, registros de visitas y movimientos de dinero, Spagnuolo mantiene su estrategia de silencio y la defensa se enfoca en cuestionar la integridad de la prueba central con el argumento de la alteración por IA, en un caso que promete capítulos decisivos en los próximos días.

Temas
Seguí leyendo

Sospechas de corrupción en ANDIS: uno de los principales protagonistas se negó a declarar

Corrupción en la ANDIS: chats y cuadernos revelan una asociación ilícita para quedarse con fondos para discapacitados

Para Milei, en el futuro se hablará de "crecimiento a tasas argentinas"

El gobierno avanza en al derogación de la ley de Educación Nacional: cuál es el nuevo proyecto

Con el pase de tres radicales, La Libertad Avanza quedó a un paso de ser la primera minoría en Diputados

Tras el acuerdo comercial con Estados Unidos, ¿qué autos norteamericanos podrán ingresar al país con acceso preferencial?

Casa Rosada: Milei condecoró a un popular cantante lírico

Periodista cercana a Milei dijo que no conoce a La Renga, ¡y estallaron las redes!

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el asesor juridico que fue despedido por la corte sera uno de los hombres de confianza de baigorri
Fiscalía General

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es José Mattar, el ahora buscado por la Policía.
Presunto embaucador buscado

Debía responder por tres estafas millonarias, no se presentó a la audiencia y pidieron su captura

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio
Bajo la lupa

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio

Trabajadoras sexuales en el centro de San Juan (Imagen archivo Tiempo de San Juan).
Escenario

En San Juan la crisis económica disparó la oferta de trabajo sexual pero los clientes son menos y piden promos

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí
Fiscalía General

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí

De Narváez, al lado de Sergio Massa.
¡Una ganga!

Un famoso multimillonario ofreció más de $1.400.000.000.000 para quedarse con un supermercado con sede en San Juan

Te Puede Interesar

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia
Avanza la investigación

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Viví la Fiesta del Sol con Tiempo de San Juan, en un streaming desde el corazón del predio
¡Prentede!

Viví la Fiesta del Sol con Tiempo de San Juan, en un streaming desde el corazón del predio

La peor cita de tu vida: los sanjuaninos revelaron sus experiencias más insólitas video
Tiempo pregunta

La peor cita de tu vida: los sanjuaninos revelaron sus experiencias más insólitas

Imagen ilustrativa
Escruche

Se llevaron hasta los aires acondicionados en un golpe delictivo contra una casa del Médano

Beltrán Briones, mano a mano con Tiempo: San Juan es la ciudad del futuro
Fórum FNS

Beltrán Briones, mano a mano con Tiempo: "San Juan es la ciudad del futuro"