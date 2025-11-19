Causa ANDIS: Diego Spagnuolo se negó a declarar

Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se presentó este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py para enfrentar su indagatoria en el marco de la investigación que lo señala como presunto eje de un esquema de corrupción dentro del organismo.

El exfuncionario ingresó al Juzgado Federal N° 11 y permaneció poco más de una hora, pero decidió no responder preguntas del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi. En su breve intervención, Spagnuolo se limitó a rechazar haber recibido sobornos y sostuvo enfáticamente que la acusación en su contra carece de sustento.

Su decisión de guardar silencio se basó, según sus abogados, en la falta de acceso completo al material probatorio, aunque adelantó que tiene pensado volver a presentarse ante la Justicia una vez que analice la totalidad del expediente.

La causa

La causa investiga un presunto esquema de coimas y direccionamiento de compras públicas centrado en el sistema de Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), productos esenciales para personas con vulnerabilidad social. Para la fiscalía, Spagnuolo habría sido el organizador de una asociación ilícita y, como máxima autoridad de la ANDIS, "permitió y consintió" el direccionamiento de contrataciones hacia cuatro droguerías específicas, a través de compulsas presuntamente irregulares y con sobreprecios. A cambio de estas acciones, el exdirector habría recibido coimas.

Spagnuolo, no obstante, reiteró que es inocente y que no recibió ni pidió sobornos. Durante su descargo, abordó dos puntos sensibles de la investigación para desvincularlos de hechos ilícitos: el origen de los USD 82.000 y EUR 2.950 encontrados en su caja de seguridad (que, según dijo, fueron depositados en abril de 2023) y la remodelación de su casa en un country de Pilar, que alegó fue solo la construcción de una "galería".

El cambio de discurso

Uno de los aspectos más destacados de la estrategia defensiva es el señalamiento sobre la principal prueba que motivó gran parte de la investigación: los audios.

El abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, sostuvo públicamente que un estudio de parte detectó que los audios "están editados con inteligencia artificial". Aunque la defensa desistió de presentar el escrito y la pericia preliminar durante la indagatoria de este miércoles, adelantaron que el informe buscará ser ratificado ante la Justicia en un futuro. Este señalamiento de manipulación digital se presenta como un intento crucial para socavar la veracidad del volumen probatorio reunido por la fiscalía.

Mientras la Justicia analiza documentación, registros de visitas y movimientos de dinero, Spagnuolo mantiene su estrategia de silencio y la defensa se enfoca en cuestionar la integridad de la prueba central con el argumento de la alteración por IA, en un caso que promete capítulos decisivos en los próximos días.