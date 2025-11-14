viernes 14 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Presuntas coimas en ANDIS: Spagnuolo y otros funcionarios, citados a indagatoria

El ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo habría denunciado, según audios filtrados, una red de corrupción que involucraría a importantes funcionarios nacionales, entre ellos Karina Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El fiscal federal Franco Picardi citó a indagatoria a un total de 15 personas en el marco de la investigación sobre supuestas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida se dispuso tras levantarse el secreto de sumario que regía sobre la causa.

Lee además
El fiscal Picardi y Karina Milei
Justicia

Presuntas coimas: Spagnuolo designó defensor oficial, y el fiscal investiga corrupción pública
ahora, spagnuolo dice que los audios del 3% para karina milei son falsos
Justicia

Ahora, Spagnuolo dice que los audios del 3% para Karina Milei son falsos

Entre los citados se encuentra Diego Spagnuolo. El requerimiento judicial se extiende también a otros exfuncionarios y a diversas personas pertenecientes al sector privado. Estos particulares estarían vinculados a droguerías y prestadores de medicamentos e insumos considerados de altos costos.

Los hallazgos de la fiscalía

Según la información a la que se accedió, la fiscalía a cargo de Picardi habría detectado indicios de una organización delictiva operando dentro de la órbita de la ANDIS.

Las principales sospechas que motivan las citaciones se centran en el direccionamiento en la compra de medicamentos e insumos, así como en la aplicación de sobreprecios en dichas adquisiciones.

Situación de Spagnuolo

En cuanto a la defensa de Diego Spagnuolo, trascendió que el exfuncionario pedirá escuchar las grabaciones de audio que forman parte de la causa para verificar la autenticidad de su voz. Además, Spagnuolo ha señalado que su última comunicación con Milei data del mes de abril.

En esos audios, Spagnuolo habría implicado directamente a Karina Milei como la beneficiaria del circuito de corrupción.

Hace algunas horas, a través de su abogado, Spagnuolo señaló que los audios, o no son suyos, o es su voz, pero fueron modificados con inteligencia artificial, algo que el fiscal no cree. Este argumento es el mismo que sostuvo Javier Milei en sus primeras declaraciones sobre el caso.

Temas
Seguí leyendo

El bajista de La Renga liquidó a Milei por Panic Show: "Se la robó, como ...

Cuánto debe invertir San Juan en planes de salud que antes cubría Nación

Orrego y Santilli, juntos otra vez: volvieron a reunirse en medio del cónclave de la Mesa del Cobre en Mendoza

Analistas señalan que la inflación no bajará de los 2 puntos hasta fin de año

AmCham celebró el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

A contramano de una funcionaria mendocina, Orrego y gran parte de gobernadores de la Mesa del Cobre reclamaron por una nueva Ley de Proveedores

Adorni celebró el acuerdo con Estados Unidos: "Una señal de que Argentina está en el sendero del crecimiento"

Orrego expuso en el panel de gobernadores de la cumbre de minerales críticos que reunió a referentes de toda Latinoamérica

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Carlos Munisaga junto a su secretaria de Hacienda y Finanzas municipal, Evelyn Madueño, en un acto de Rawson.
Gabinete

Revuelo en Rawson: el detrás de escena de la renuncia de la funcionaria clave de Munisaga

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Blanca Melisa Salinas, la denunciada.
Le salió caro

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes porque los Barboza se hicieron los piola
Noveno sospechoso

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"

 Si el calor aprieta en San Juan, la solución es el chapuzón, así se ve la nueva opción del Dique Punta Negra, que estrena 40 metros de playa desde este 14 de noviembre.  video
¡Arranca el verano en San Juan!

Punta Negra estrena este viernes playa gratis, con opción nocturna y vistas a la montaña: mirá cómo es

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso
Impactante caso

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso

El chalet sanjuanino conocido como la casita de chocolate, ya fue puesto a la venta.
Con el cartel

La "casita de chocolate" sanjuanina ya está a la venta: cuánto vale y las hermosas fotos de su interior

Te Puede Interesar

De pasillos a oficinas: la curiosa remodelación en el edificio judicial más famoso de San Juan
Obras

De pasillos a oficinas: la curiosa remodelación en el edificio judicial más famoso de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Entrenamiento matutino, vuelo chárter, posible once y el tic tac para el duelo crucial en la Perla del Atlántico
San Martín, a 90 minutos

Entrenamiento matutino, vuelo chárter, posible once y el tic tac para el duelo crucial en la Perla del Atlántico

Pronto estarás con nosotros: qué dijo la familia por la detención del noveno sospechoso del asesinato en el Valle Grande
Caso Emir Barboza

"Pronto estarás con nosotros": qué dijo la familia por la detención del noveno sospechoso del asesinato en el Valle Grande

La historia de Chechu Chade, la tatuadora sanjuanina que ayuda a mujeres a recuperar su autoestima
Historias

La historia de Chechu Chade, la tatuadora sanjuanina que ayuda a mujeres a recuperar su autoestima

Planta avícola en San Juan. Empresarios y exportadores sanjuaninos son cautelosos al opinar el impacto del acuerdo con EEUU. 
Repercusiones

En San Juan, los empresarios aún no miden el impacto del acuerdo de EEUU con Argentina, pero hay algunos temores