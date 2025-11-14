Presuntas coimas en ANDIS: Spagnuolo y otros funcionarios, citados a indagatoria

El fiscal federal Franco Picardi citó a indagatoria a un total de 15 personas en el marco de la investigación sobre supuestas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida se dispuso tras levantarse el secreto de sumario que regía sobre la causa.

Entre los citados se encuentra Diego Spagnuolo . El requerimiento judicial se extiende también a otros exfuncionarios y a diversas personas pertenecientes al sector privado. Estos particulares estarían vinculados a droguerías y prestadores de medicamentos e insumos considerados de altos costos.

Los hallazgos de la fiscalía

Según la información a la que se accedió, la fiscalía a cargo de Picardi habría detectado indicios de una organización delictiva operando dentro de la órbita de la ANDIS.

Las principales sospechas que motivan las citaciones se centran en el direccionamiento en la compra de medicamentos e insumos, así como en la aplicación de sobreprecios en dichas adquisiciones.

Situación de Spagnuolo

En cuanto a la defensa de Diego Spagnuolo, trascendió que el exfuncionario pedirá escuchar las grabaciones de audio que forman parte de la causa para verificar la autenticidad de su voz. Además, Spagnuolo ha señalado que su última comunicación con Milei data del mes de abril.

En esos audios, Spagnuolo habría implicado directamente a Karina Milei como la beneficiaria del circuito de corrupción.

Hace algunas horas, a través de su abogado, Spagnuolo señaló que los audios, o no son suyos, o es su voz, pero fueron modificados con inteligencia artificial, algo que el fiscal no cree. Este argumento es el mismo que sostuvo Javier Milei en sus primeras declaraciones sobre el caso.