lunes 22 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Presuntas coimas: Spagnuolo designó defensor oficial, y el fiscal investiga corrupción pública

El fiscal Franco Picardi suscribió su investigación en la ANDIS a la gestión completa de Javier Milei.

Por Guido Berrini
El fiscal Picardi y Karina Milei

El fiscal Picardi y Karina Milei

La fiscalía investiga posibles "maniobras de corrupción pública" que tuvieron lugar en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde diciembre de 2023 a agosto de 2025 y que abarcarían a la Suizo Argentina y otras droguerías vinculadas a la provisión de medicamentos.

Lee además
importantes medios financieros internacionales apuntan contra karina milei
Críticas

Importantes medios financieros internacionales apuntan contra Karina Milei
karina milei retiro la cautelar que impedia publicar sus audios
Justicia

Karina Milei retiró la cautelar que impedía publicar sus audios

El fiscal federal Franco Picardi delimitó en un dictamen la "plataforma fáctica del caso", una vez levantado el secreto de sumario y en coincidencia con la decisión del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, de designar en la causa un defensor oficial.

Según informaron fuentes judiciales, Spagnuolo presentó un escrito pidiendo defensa oficial y resultó designado Hernán Silva.

En su dictamen Picardi explicó que la investigación, por el momento, "se circunscribe a la investigación de posibles maniobras de corrupción pública desplegadas en el seno de la ANDIS desde diciembre del 2023 a agosto del 2025".

También a "la determinación de sus características, el conocimiento respecto de su entramado y la identificación de sus responsables".

En base a la evidencia recolectada en 20 días de secreto de sumario, la fiscalía entiende que estos sucesos "habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado Nacional y, en particular, a los destinatarios de las políticas públicas de discapacidad".

Parte de dicho esquema, "estaría dado por el rol que le cupo" a la Suizo Argentina "y otras droguerías en la recaudación o erogación de pagos indebidos, destinados a funcionarios/as públicos/as del Gobierno Nacional".

"Ello, a partir de la participación en procesos de compra y/o adquisiciones realizadas por ANDIS de forma irregular, con el involucramiento intencionado de funcionarios/as públicos/as", advirtió el fiscal.

La investigación se abrió por denuncia del abogado Gregorio Dalbón ante audios de Spagnuolo filtrados por la prensa en los que alude a presuntos pagos de porcentajes por parte de droguerías que terminarían en manos de funcionarios nacionales.

La defensa de los dueños de la Suizo Argentina, la familia Kovalivker, pidió la nulidad de la investigación en base al origen ilegal de esas grabaciones, un planteo que tiene que resolver el juez del caso, Sebastián Casanello

Temas
Seguí leyendo

Milei defendió a Karina y negó haber sido advertido sobre las coimas en ANDIS

Presuntas coimas en ANDIS: Ex asesor de Javier Milei corroboró que Spagnuolo le dijo todo lo que se escucha en los audios

Las "Fuerzas del Cielo" toman la mesa política de Milei: Avanza Santiago Caputo, y Lule Menem afuera

Presunta coimas en ANDIS: Levantaron el secreto de sumario en la causa de los audios de Spagnuolo

Gianfranco Scigliano, designado como subdirector ejecutivo de la ANDIS

Congelaron las cajas de seguridad de los Kovalivker, la familia dueña de la droguería Suizo Argentina

Presuntas coimas: Allanaron a Diego Spagnuolo, le encontraron 80 mil dólares, y renunciaron sus abogados

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de "gastos" por adelantado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Consejo de la Magistratura debe entrevistar a los anotados para ser juez en San Juan. 
Concurso

En carrera para ser juez en San Juan: la lista completa de 42 abogados inscriptos, algunos famosos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso
Investigación

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras
En Capital

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras

¿Fuiste al Parque de Mayo para celebrar el 21 de septiembre? ¡Buscate!
Galería de fotos

¿Fuiste al Parque de Mayo para celebrar el 21 de septiembre? ¡Buscate!

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario
Exclusivo

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario

Iba a juicio por una grave causa, se declaró culpable en un abreviado y lo sentenciaron a 12 años de cárcel
Tribunales

Iba a juicio por una grave causa, se declaró culpable en un abreviado y lo sentenciaron a 12 años de cárcel

Te Puede Interesar

Buscan el celular del ciclista que murió en Ullum: Sabemos que alguien lo tiene porque lo rastreamos
En las redes

Buscan el celular del ciclista que murió en Ullum: "Sabemos que alguien lo tiene porque lo rastreamos"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El antecedente local tras el vuelco en Mendoza: el día que en Médano de Oro llevaron carne ¡hasta en el techo de un auto!
Insólito recuerdo

El antecedente local tras el vuelco en Mendoza: el día que en Médano de Oro llevaron carne ¡hasta en el techo de un auto!

Baja el dólar: el blue cayó a $1.520 en San Juan y el oficial también retrocedió
Mercado cambiario

Baja el dólar: el blue cayó a $1.520 en San Juan y el oficial también retrocedió

Otra dura lesión ligamentaria en la rodilla derecha para Matías Giménez: nuevamente, estará varios meses fuera de las canchas
Parte médico

Otra dura lesión ligamentaria en la rodilla derecha para Matías Giménez: nuevamente, estará varios meses fuera de las canchas

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025
El mejor del mundo

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025