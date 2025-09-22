lunes 22 de septiembre 2025

Concurso

En carrera para ser juez en San Juan: la lista completa de 42 abogados inscriptos, algunos famosos

El Consejo de la Magistratura de San Juan dio a conocer el listado de concursantes para quedarse con el cargo que dejó vacante al jubilarse Josefina Nacif.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Consejo de la Magistratura debe entrevistar a los anotados para ser juez en San Juan.&nbsp;&nbsp;

Acaba de cerrar el concurso para el apetecible cargo de juez camarista civil que dejó vacante María Josefina Nacif, quien renunció en diciembre de 2023 para jubilarse, lo que le fue concedido por ANSES en agosto de este año. Son 42 los interesados en quedarse con este puesto, en el marco del concurso que está abierto en el Consejo de la Magistratura de San Juan.

Entre los inscriptos hay famosos abogados de San Juan, incluso algunos de ellos actualmente en funciones de juez o jueza, como Humberto Conti Picco (juez de primera instancia titular del Cuarto Juzgado Civil, Comercial y de Minería), Juan Pablo Oritja (titular del Noveno Juzgado Civil), Hector Rollán ( a cargo del 1er Juzgado Civil), Sebastián De la Torre (titular del Juzgado en lo Laboral N° 3), Adriana Tettamanti (actual jueza en lo Contencioso Administrativo que también se postula en el concurso para Fiscal General de la Corte), Marianela López ( Jueza del Primer Juzgado de Familia), y Walter Otiñano (juez del 8vo. Civil). También se presenta Guillermo Pablo De Sanctis, hijo del actual ministro de la Corte de Justicia.

Estos son todos los anotados:

1 ROSSOMANDO, MARÍA NOEL

2 OLMOS, MARCELA FABIANA

3 ESPIN RODRIGUEZ, DANIELA AGUSTINA

4 FARINA, ROBERTO PABLO

5 PANDIELLA, JUAN CARLOS

6 BASUALDO PEREZ, ANA MARIA

7 ORITJA, PABLO NICOLAS

8 MATUS AHUMADA, CARLOS EDUARDO

9 ROLLÁN, HÉCTOR RAFAEL

10 BASTIAS POSATINI, MARIANA

11 ARANCIBIA, LUIS CESAR

12 SOBERBIO, PATRICIA XIMENA

13 DE LOS RIOS PIOLA, MARIA CRISTINA

14 DE LA TORRE, ESTEBAN SEBASTIAN

15 LANCIANI BRISSON, ALEJANDRO DANIEL

16 BERNARD, OSCAR ANDRES

17 CONTI PICCO, HUMBERTO JOEL

18 LOPEZ MALBERTI, RODOLFO ANDRES

19 RIVEROS, EDUARDO DANIEL

20 SANCHEZ MESTRE, RAMIRO MARTIN

21 ANDRADA DOBLAS, LEONARDO JAVIER

22 PULERI, PABLO DANIEL

23 AGUIAR PACHECO, JAVIER EDUARDO

24 OTIÑANO, WALTER RAMON

25 CABRAL, MARíA VICTORIA

26 LOPEZ, MARIANELA

27 LóPEZ, NELSON EDGARDO

28 SAFFE SPESIA, MARCELO LUIS

29 COSTANTINI, FRANCISCO JOSE ANTONIO

30 MEDINA, MARIA SOLEDAD

31 SALA SARMIENTO, MARIA ROMINA

32 CALDENTEY MOYA, MARIA FERNANDA

33 TORO, CARLOS ALFREDO ABEL

34 RODRIGUEZ ROSAS, WASHINGTON HORACIO

35 OLGUIN, MYRIAN

36 TETTAMANTI, ADRIANA VERÓNICA

37 OLIVERA, ROBERTO CARLOS

38 GONZALEZ CHAUL, GUSTAVO MARIO

39 RAMOS ROJAS, RUTH GABRIELA

40 BALMACEDA YAPUR, VERONICA INES

41 LLOVERAS, RUBEN EDUARDO

42 DE SANCTIS CONCA, GUILLERMO PABLO

Cómo sigue el concurso

Las personas interesadas pudieron inscribirse de manera virtual a partir del lunes 15 y hasta el viernes 19 septiembre de 2025.

Ahora se espera que se den las entrevistas y evaluación que hagan los consejeros, y se elaborará una terna que será enviada a la Cámara de Diputados para que realice su propio análisis de los tres abogados preseleccionados y se vote en el recinto, para la designación que se da por mayoría simple de votos.

El Consejo de la Magistratura de San Juan, está presidido por Juan José Victoria, ministro de la Corte de Justicia, e integrado por Raúl Eduardo Acosta y María Valeria Torres, por el Foro de Abogados; Laura Palma, ministra de Gobierno del Poder Ejecutivo; y la diputada Fernanda Paredes, por el Poder Legislativo.

A continuación, el cronograma completo:

1°) Del 15 al 19 de septiembre del año en curso, deberán los interesados, inscribirse de manera virtual a través del link habilitado en la página del Poder Judicial www.jussanjuan.gov.ar, los concursantes deberán completar el formulario (solicitud de inscripción) correspondiente adjuntando al mismo un archivo PDF que contenga, solamente: Curriculum Vitae (con foto carnet), diploma del título de abogado, y certificado de matrícula del Foro de Abogados de la Provincia de San Juan.

Cumplida la inscripción, los dos legajos en soporte papel (art. 14 inc. c) del Reglamento del Consejo de la Magistratura), de los antecedentes respaldatorios del currículum enviado, quedarán en poder del postulante para cuando sean requeridos por el Consejo de la Magistratura.

2°) Los días 22, 23 y 24 de septiembre del año en curso, los aspirantes podrán completar información o subsanar errores u omisiones, en caso que corresponda (art. 14 inc g) Reg. Consejo de la Magistratura).

3°) El término para efectuar impugnaciones (art. 14 inc. h) Reglamento) correrá los días 25, 26 y 29 de septiembre del corriente año.

