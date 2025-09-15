lunes 15 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Críticas

Importantes medios financieros internacionales apuntan contra Karina Milei

La figura de la hermana del presidente Javier Milei, y secretaria general de la Presidencia, suma cuestionamientos internos y externos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei, se ha convertido en el foco de críticas y preocupaciones por parte de influyentes medios internacionales, que la señalan como un peligro latente para la estabilidad política y económica de Argentina. Publicaciones como The Wall Street Journal y Financial Times han puesto en tela de juicio su nombramiento, su poder dentro del gobierno y los presuntos escándalos de corrupción que la envuelven.

Lee además
Lule Menem, el Gordo Dan, y Sebastián Pareja
Interna

El Gordo Dan pidió la renuncia de Lule Menem y Pareja, y los acusó de usar a Karina Milei como "escudo humano"
estafa libra: diputados cito a declarar a karina milei
Investigación

Estafa Libra: Diputados citó a declarar a Karina Milei

El Wall Street Journal, en particular, ha lanzado una fuerte advertencia, calificando a Karina Milei como "el mayor problema" del gobierno de cara a las elecciones legislativas de octubre. El diario estadounidense publicó una columna donde enfatiza que la elección de Karina, a quien describe como "una pequeña vendedora de tortas en Instagram", como la "socia más importante" de Javier Milei, está "poniendo en riesgo el futuro de sus planes para rehacer la economía de Argentina". Estos planes incluyen tomar una "motosierra contra el gasto público descontrolado y purgar a una clase política desacreditada por la corrupción".

El medio norteamericano detalla que la secretaria general de la Presidencia se encuentra "envuelta en su propio escándalo de corrupción", centrado en acusaciones de sobornos de empresas farmacéuticas que buscan contratos públicos. Se hace referencia a presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un escándalo que ha "dañado la reputación de (Javier) Milei como un forastero que sacudía al gobierno". Según el WSJ, estos hechos son en parte "culpados de la pobre actuación de su partido en las elecciones provinciales en Buenos Aires".

Por su parte, el diario británico Financial Times (FT) aseguró que el Gobierno vive "la mayor crisis de su mandato", a través de un análisis publicado en su web. El FT tituló: "Javier Milei tropieza con una crisis antes de las cruciales elecciones intermedias de Argentina" y señaló que "un escándalo de corrupción atrapó a su hermana y secretaria de Presidencia, Karina". Este medio inglés subraya que la recuperación económica se desaceleró drásticamente, el peso cayó y los bonos soberanos se desplomaron, generando desilusión entre los votantes de La Libertad Avanza (LLA). La derrota electoral frente al peronismo por 13 puntos en la Provincia de Buenos Aires fue un claro reflejo de este desgaste.

La poderosa influencia de Karina Milei es otro punto de preocupación. El WSJ afirma que la hermana del Jefe de Estado actúa como "primera dama" y es considerada por los analistas como su "copresidenta, más poderosa que cualquier ministro y con las riendas del gabinete". Ella tiene la decisión sobre a quién nomina el partido de Milei para presentarse a elecciones, quién es expulsado y cómo se llevan a cabo las campañas. Esta concentración de poder, combinada con las controversias, ha generado que el WSJ advierta que Karina Milei "supervisó estrategias que alejaron a votantes de centroderecha, debilitó alianzas en el Congreso y quedó envuelta en el escándalo de corrupción de ANDIS".

Los medios internacionales alertan que el gobierno de Javier Milei, al tener minoría en ambas cámaras, necesita recuperarse rápidamente y ganar terreno significativo en las elecciones legislativas del 26 de octubre. De lo contrario, los inversores y analistas advierten sobre el riesgo de "una corrida contra el peso" y un "mal desempeño" en los comicios, lo que podría socavar sus ambiciosos planes de reforma económica. Los escándalos que rodean a Karina Milei han "enfurecido a los argentinos", y el futuro de las reformas presidenciales "dependerá en gran medida de cómo maneje el desgaste político" asociado a su figura.

Temas
Seguí leyendo

Analizan los teléfonos de empresarios relacionados con la estafa Libra, buscando mensajes con Javier y Karina Milei

Karina Milei, en el lanzamiento nacional de la campaña libertaria: "Estamos más fuertes que nunca"

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de "gastos" por adelantado

Con fuerte operativo policial, La Libertad Avanza lanza su campaña nacional en Tucumán

Habilitaron un chatbot para saber si un pasaporte es válido

La votación de Karina en las elecciones en Buenos Aires y la negativa a la prensa: "No hablo"

Venus Psíquica reveló cómo será el 2026 en Argentina

Presentó credenciales el nuevo embajador británico, con Malvinas y el petróleo como puntos de fricción

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
penal de chimbas: para que se usaran las nuevas celdas y cuando estaran los modulos-carcel
Infraestructura

Penal de Chimbas: para qué se usarán las nuevas celdas y cuándo estarán los "módulos-cárcel"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que lloverán en San Juan
Pronóstico

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que llovería en San Juan

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia
Tragedia

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia

El empresario Hugo Dragonetti que hizo obras emblemáticas en San Juan recibió un revés de la justicia. 
Justicia

Revés judicial para un empresario famoso en San Juan que quiso zafar del juicio por la causa Cuadernos

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad
Acusados por la Justicia

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile
Investigación

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile

Te Puede Interesar

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: Babsía nos abandonó en el peor momento video
Video

El crudo relato de la madre de Julieta Viñales: "Babsía nos abandonó en el peor momento"

Por Luz Ochoa
El sector inmobiliario adviertió que la suba de tasas hipotecarias podría enfriar las ventas en San Juan
Incertidumbre

El sector inmobiliario adviertió que la suba de tasas hipotecarias podría enfriar las ventas en San Juan

Imagen ilustrativa
Bandidos rurales

Una banda de ladrones se alzó con 4.500 kilos de pasas de uva en Carpintería

Maligno Torres conquistó el oro Panamericano: el día que prometió venir a San Juan y darse el gustito de comer milanesas
El video

Maligno Torres conquistó el oro Panamericano: el día que prometió venir a San Juan y darse el gustito de comer milanesas

Robaron más de $11.000.000 de un estudio jurídico en pleno centro de la Capital
Golpe delictivo

Robaron más de $11.000.000 de un estudio jurídico en pleno centro de la Capital